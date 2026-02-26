Лукашенко отметил небывалое экономическое давление на союзников России и Китая
На союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. Об этом 26 февраля сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление», — заявил Лукашенко.
Так, белорусский лидер привел в пример Венесуэлу, Кубу и Иран, которые стали объектами грубейшего экономического вмешательства. Кроме того, он указал на трудности, с которыми сегодня сталкивается глобальная торговая система.
«Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим — импортировать», — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы, защита общего рынка Союзного государства являются такими же рубежами безопасности, как военные и внешнеполитические.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что российская экономика сохранила устойчивость на фоне снижения доходов от продажи нефтегазовых продуктов. От также подчеркнул, что президент России внимательно следит за этой ситуацией и обсуждает ее с Центробанком и правительством.
Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому процессу, включая санкционное давление и тарифные войны. По его словам, несмотря на сложнейшую ситуацию, в экономике сохранилась положительная динамика.
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