Песков отметил устойчивость экономики РФ на фоне снижения нефтегазовых доходов
Российская экономика сохранила устойчивость на фоне снижения доходов от продажи нефтегазовых продуктов. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — отметил Песков.
По его словам, сохранить стабильность экономики позволили другие виды доходов страны и своевременные решения, принятые на уровне макроэкономики. От также подчеркнул, что президент России Владимир Путин внимательно следит за этой ситуацией и обсуждает ее с Центробанком и правительством.
Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому процессу, включая санкционное давление и тарифные войны. По его словам, несмотря на сложнейшую ситуацию, в экономике сохранилась положительная динамика.
