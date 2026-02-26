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Лукашенко указал на жизненную необходимость развития союзнических отношений с РФ

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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России и Белоруссии жизненно необходимо развивать союзные отношения в текущей геополитической обстановке. Об этом 26 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ).

«В текущей международной ситуации на фоне напряженной обстановки, прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией», — отметил он.

По словам белорусского лидера, геополитический расклад ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Он уточнил, что в настоящее время начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках СГ.

При этом Лукашенко обозначил, что на текущий момент более 60% инвестиционных средств поступают в Белоруссию из России. Кроме того, республика существенно нарастила вложения в российскую экономику.

Братство, развитие, безопасность: Россия и Белоруссия продолжают движение вместе
К годовщине создания Союзного государства

На мероприятии лидеры РФ и Белоруссии обсуждают работу в рамках документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что совместные и инвестиционные проекты являются главными в интеграции в рамках СГ. По словам главы ведомства, у России и Белоруссии много точек соприкосновения и тем, представляющих взаимный интерес.

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