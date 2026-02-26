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Сроки установки чугунных решеток на мосту в Липецке перенесли

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В Липецке на Плехановском мосту до сих пор не завершили монтаж реплики чугунного ограждения. Оно украшало мост до начала капитального ремонта. У подрядчика возникли сложности в изготовлении деталей.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на городскую администрацию, специалисты столкнулись с проблемами на этапе литья, поскольку детали непростые. В итоге возник брак, пришлось повторно изготавливать некоторые элементы.

Сейчас все литейные элементы завершены, можно начинать покраску деталей. Планируется полностью окончить монтажные работы до 10 марта.

Установка реплики исторической ограды на Плехановском мосту началась в конце января. Работы проводит ООО «Строительная компания Липецк». На изготовление и установку 38 столбов и 33 секций из литого чугуна из городского бюджета выделили 5,6 млн рублей.

В октябре сообщалось, что в Липецке открыли движение по Студеновскому мосту, ремонт которого начался летом 2024 года. Трехпролетное сооружение протяженностью 36 м практически построили заново. Реконструкция объекта обошлась областной столице в 174,1 млн рублей.

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