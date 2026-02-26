Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
Три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область. Об этом 26 февраля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали три мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, дроны ВСУ атаковали автомобиль в Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка, там пострадали женщина 1962 года рождения и мужчины 1961 и 1962 годов рождения. Отмечается, что их госпитализировали в медучреждение.
Сальдо добавил, что украинские боевики также атаковали населенный пункт Брилевка Алешкинского муниципального округа (МО), в результате удара был поврежден частный дом, но пострадавших нет.
Кроме того, ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Таврийск, Обрывка и Райский Новокаховского городского округа (ГО), там также пострадали частные дома. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 25 февраля сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек. Он добавил, что в ходе удара также получил осколочные ранения 33-летний мужчина, ему оказали первую медицинскую помощь.
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