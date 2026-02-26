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Астролог рассказала об уязвимых знаках зодиака в ретроградный Меркурий

Астролог Григ: ретроградный Меркурий окажет влияние на Близнецов и Дев
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Фото: Global Look Press
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С 26 февраля по 20 марта наступает «ретроградный Меркурий», который особенно повлияет на Близнецов, Дев, Рыб и Стрельцов. Об этом рассказала «Известиям» 26 февраля основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG Алена Григ.

По словам эксперта, «ретроградный Меркурий» традиционно оказывает влияние на Близнецов и Дев, так как эта планета управляет данными знаками зодиака. В текущий период воздействие планеты также остро ощутят на себе Рыбы и Стрельцы.

Как подчеркнула Григ, период с 26 февраля по 20 марта характеризуется как положительный и подходящий для завершения старых дел. Это время рекомендуется использовать для давно отложенных задач, перечитывания книг и встреч со старыми друзьями.

«В суете мы можем пропустить что-то важное, а период ретроградного Меркурия может нам вновь показать то, что нам необходимо», — отметила специалист.

Эксперт также заявила, что новые идеи, возникшие в это время, могут потребовать пересмотра и дополнительных соглашений в будущем из-за изменения отношения к ситуации или появления новых фактов.

В случае возникновения конфликтов Григ советует не паниковать, а проговаривать все спорные моменты до конца: это поможет избежать недомолвок после завершения астрологического периода.

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Григ 26 февраля сообщила, что выбирать гардероб по солнечному знаку больше неактуально — ключ к эффектному образу кроется в асценденте, который отвечает за первое впечатление и внешний стиль. Так, по ее словам, именно положение асцендента помогает подобрать наряд, способный подчеркнуть индивидуальность и произвести впечатление.

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