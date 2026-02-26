Астролог рассказала о влиянии асцендента на стиль

Выбирать гардероб по солнечному знаку больше неактуально — ключ к эффектному образу кроется в асценденте, который отвечает за первое впечатление и внешний стиль. Именно положение асцендента помогает подобрать наряд, способный подчеркнуть индивидуальность и произвести впечатление, рассказала 26 февраля «Известиям» основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG Алена Григ.

Как пояснила астролог, асцендент в Овне требует динамики и смелости. Такой женщине подходят спорт-шик, элементы милитари, акценты красного цвета. Излишняя романтичность не отражают ее внутренний огонь — образ должен транслировать энергию и активность без избыточной мягкости.

«Асцендент в Тельце: вы материалистка, любящая комфорт в стиле. Также вы не любите менять стиль часто, поэтому рекомендуем купить лучше одну хорошую вещь люкса, чем 10 из масс-маркета. Синтетика — не ваш вариант. А вот тихая роскошь — то, что нужно. Кашемир, шелк, меринос куда приятнее. Отдавайте предпочтение классическим лекалам и фасонам вне времени», — отметила эксперт.

По словам специалиста, асцендент в Близнецах требует мобильности. В течение дня планы могут меняться, поэтому гардероб должен быть универсальным. Базовые вещи с акцентом на деним, светлые оттенки — кремовый, белый, голубой — создадут легкий и современный образ. Чрезмерного оверсайз стоит избегать, поскольку он может скрывать естественную легкость.

Асценденту в Раке советуют выбирать мягкие силуэты и натуральные ткани для создания чувства уюта. Если асцендент во Льве, то необходимы яркость, золото и анималистичные принты, подчеркивающие харизму. Асцендент в Деве требует дисциплины в виде строгого кроя и смарт-кежуал, а асценденту в Весах гармонично подходят пастельные оттенки и легкие ткани вроде сатина.

Эксперт также добавила, что асценденту в Скорпионе близок магнетизм кожи и темных оттенков. Асцендентам в Стрельце рекомендован масштабный оверсайз, а в Козероге — минималистичная классика и брючные костюмы. Асцендент в Водолее позволяет использовать необычные формы, тогда как асценденту в Рыбе больше подходят многослойность и стиль бохо.

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец 21 февраля рассказал, что натуральные оттенки волос и естественные легкие укладки будут в тренде весной 2026 года. Также Лисовец отметил возвращение моды к длинным волосам и сохранение тенденций разнообразных челок.

