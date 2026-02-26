Путин и Лукашенко встретились лично перед заседанием Высшего Госсовета СГ
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят личную встречу перед началом заседания Высшего Госсовета Союзного государства, общение лидеров длится уже 40 минут. Об этом 26 февраля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин, к слову, общаются уже 40 минут», — указано в сообщении.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на мероприятии РФ и Белоруссия обсудят работу в рамках документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».
Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что совместные и инвестиционные проекты являются главными в интеграции в рамках СГ. По словам главы ведомства, у РФ и Белоруссии много точек соприкосновения и тем, представляющих взаимный интерес. Стороны корректируют планы и намечают новые задачи.
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