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Детский омбудсмен Подмосковья предложила оснащать окна блокираторами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Все окна необходимо начать оснащать блокираторами во избежание выпадения из них несовершеннолетних. Об этом 26 февраля сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Введите ГОСТ на окна! Пусть все окна в новостройках изначально идут с блокираторами. При замене окон покупатель может выбрать форму блокиратора, так же как выбирает цвет рамы. Но блокиратор — обязательная опция, как ремни безопасности», — написала она в своем канале в мессенджере МАХ.

Уполномоченная по правам ребенка напомнила, что несколько лет назад она и ее коллеги уже выступали с подобной инициативой, однако она была отклонена в связи с вероятностью повышения цен на рамы.

Мишонова подчеркнула, что стандарт на окна необходимо разработать и принять точно так же, как и закон, в котором родителей обяжут оборудовать проемы блокираторами вне зависимости от высоты этажа.

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В управлении МВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в тот же день сообщили о падении из окна 10-го этажа двухлетнего мальчика. Пойманного прохожими ребенка доставили детскую городскую больницу № 2 с кататравмой и сотрясением головного мозга.

Тремя днями ранее в этом же городе дворник спас семилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей. Позднее мужчину, бросившегося на помощь несовершеннолетнему, губернатор Александр Беглов наградил знаком отличия «За доблесть в спасении» и часами.

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