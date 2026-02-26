Потерпевший крушение турецкий F-16 поднимали в небо из-за неизвестного объекта
Потерпевший крушение в Турции истребитель F-16 поднимали в небо из-за неизвестного объекта на границе. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель министерства обороны страны Зеки Актюрк.
«Два истребителя F-16 были подняты в воздух в качестве меры предосторожности после обнаружения неопознанного объекта на радарах на границе с Болгарией», — приводит его слова турецкая газета BirGün.
Отмечается, что на фоне этого в воздух были подняты два истребителя F-16, однако связь с одним из самолетов была потеряна вскоре после начала операции. Актюрк добавил, что пилот проявил героизм, используя систему катапультирования в последний момент, чтобы покинуть самолет, но всё равно не смог выжить.
При этом обломки воздушного судна были оперативно найдены после начала поисково-спасательной операции.
Накануне сообщалось, что один человек погиб в результате падения истребителя F-16 в турецком городе Балыкесире. Минобороны Турции отмечало, что в результате инцидента погибшим оказался пилот самолета.
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