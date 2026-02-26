Бывший завод GM в Санкт-Петербурге переоснастили под автомобили Jeland
Холдинг «АГР» и компания Defetoo завершили техническое переоснащение производственной площадки в Шушарах, ранее принадлежащей General Motors (GM). Об этом сообщается в пресс-релизе АГР 26 февраля.
На новой площадке организуют производство полного цикла автомобилей российского бренда Jeland. Завод в Санкт-Петербурге был приобретен холдингом «АГР» в 2024 году. К моменту начала работ по модернизации производства его корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, отмечается в пресс-релизе. Ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, отсутствовала инженерная и технологическая инфраструктура.
В июне 2025 года на предприятие доставили первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа тяжелых производственных линий. Всего на завод доставили 600 контейнеров с оснасткой.
Новое производство было создано менее чем за восемь месяцев. В настоящий момент установка оборудования завершена, проводится его доналадка. Проведено комплексное техническое перевооружение площадки, внедрена высокая степень автоматизации процессов. Построен новый тест-трек, выполнено благоустройство территории, отремонтированы дороги и тротуары.
Проектная мощность предприятия — до 100 тыс. автомобилей в год.
Калужский завод «АГР Холдинг» (бывший Volkswagen) 17 февраля получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на два кроссовера под новой отечественной маркой Jeland — С5 и С7. Предприятие в Калуге сейчас занимается выпуском кроссоверов Tenet.
