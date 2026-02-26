Главу ИФНС по Краснодарскому краю заподозрили в махинациях с землей
Глава Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Краснодарскому краю Арсен Саркисян был заподозрен в незаконном перераспределении земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью более 120 млн рублей. Об этом 26 февраля сообщил источник «Известий».
По его словам, речь идет о территории в Крымске, которая выбыла из муниципальной собственности и была заготовлена под застройку.
Отмечается, что подозреваемый мог играть посредническую роль во взаимодействии застройщика и главой администрации Крымского района Сергеем Лесем.
Источник «Известий» днем ранее сообщил, что Генпрокуратура РФ подала иск свыше 10 млрд рублей к бывшему депутату Госдумы (ГД) от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву и его семье в связи с обвинением в коррупции. Отмечалось, что на его бывшую и настоящую супругу были оформлены 127 земельных участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартира.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ