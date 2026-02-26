Ученые сообщили о вреде ночного шума дорог для сердца и сосудов
Даже одна ночь, проведенная в условиях обычного городского дорожного шума, способна вызвать стрессовую реакцию сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли европейские ученые, установившие ухудшение функции сосудов, рост частоты пульса и признаки воспаления у здоровых людей после ночного воздействия транспортного шума. Об этом 25 февраля сообщили в журнале Medical Xpress.
Работа представляла собой рандомизированное исследование с участием 74 здоровых добровольцев. В течение трех ночей участники поочередно находились в разных условиях: без шума, при 30 эпизодах дорожного шума и при 60 эпизодах за ночь. Ни сами участники, ни специалисты, проводившие медицинские измерения, не знали, какой уровень воздействия применялся в конкретный день.
Уже после одной ночи воздействия ученые зафиксировали ухудшение функции сосудов. Показатель поток-зависимой дилатации, отражающий способность сосудов расширяться, снизился с 9,35% в контрольной группе до 8,19% и 7,73% при умеренном и интенсивном шумовом воздействии соответственно. Подобные изменения считаются маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Анализ крови выявил изменения белков, связанных с воспалительными реакциями и стрессом организма. Исследователи отметили, что активированные биологические механизмы совпадают с теми, которые ранее наблюдались в экспериментальных моделях при шумовом воздействии, что позволило объяснить молекулярные процессы у человека.
Кроме того, ночной шум увеличивал среднюю частоту сердечных сокращений и существенно ухудшал субъективное качество сна. По словам авторов, организм продолжает реагировать на акустические раздражители даже во время сна, а регулярная активация стрессовых реакций может объяснять более высокую распространенность гипертонии и ишемической болезни сердца у людей, живущих рядом с оживленными дорогами.
Авторы считают, что снижение ночного шума должно рассматриваться не только как вопрос комфорта, но и как мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди возможных решений называются перенос спален дальше от дороги, улучшение шумоизоляции зданий, развитие тихих дорожных покрытий и ограничение ночного трафика.
