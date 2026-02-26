Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Ученые сообщили о вреде ночного шума дорог для сердца и сосудов

Medical Xpress: ночной шум связан с нарушениями сердечно-сосудистой системы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Даже одна ночь, проведенная в условиях обычного городского дорожного шума, способна вызвать стрессовую реакцию сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли европейские ученые, установившие ухудшение функции сосудов, рост частоты пульса и признаки воспаления у здоровых людей после ночного воздействия транспортного шума. Об этом 25 февраля сообщили в журнале Medical Xpress.

Работа представляла собой рандомизированное исследование с участием 74 здоровых добровольцев. В течение трех ночей участники поочередно находились в разных условиях: без шума, при 30 эпизодах дорожного шума и при 60 эпизодах за ночь. Ни сами участники, ни специалисты, проводившие медицинские измерения, не знали, какой уровень воздействия применялся в конкретный день.

Уже после одной ночи воздействия ученые зафиксировали ухудшение функции сосудов. Показатель поток-зависимой дилатации, отражающий способность сосудов расширяться, снизился с 9,35% в контрольной группе до 8,19% и 7,73% при умеренном и интенсивном шумовом воздействии соответственно. Подобные изменения считаются маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ крови выявил изменения белков, связанных с воспалительными реакциями и стрессом организма. Исследователи отметили, что активированные биологические механизмы совпадают с теми, которые ранее наблюдались в экспериментальных моделях при шумовом воздействии, что позволило объяснить молекулярные процессы у человека.

Базовая реконструкция: в России создали программу для уникальных сердечных операций
Как новое ПО поможет восстанавливать митральный клапан собственными тканями пациента

Кроме того, ночной шум увеличивал среднюю частоту сердечных сокращений и существенно ухудшал субъективное качество сна. По словам авторов, организм продолжает реагировать на акустические раздражители даже во время сна, а регулярная активация стрессовых реакций может объяснять более высокую распространенность гипертонии и ишемической болезни сердца у людей, живущих рядом с оживленными дорогами.

Авторы считают, что снижение ночного шума должно рассматриваться не только как вопрос комфорта, но и как мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Среди возможных решений называются перенос спален дальше от дороги, улучшение шумоизоляции зданий, развитие тихих дорожных покрытий и ограничение ночного трафика.

Семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян в беседе с «Известиями» 20 февраля рассказала о главных угрозах для сердца в мороз. По ее словам, низкие температуры создают дополнительную нагрузку на сосуды. Специалист подчеркнула, что особую опасность представляют резкие перепады температур при переходах из теплого помещения на холодную улицу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026