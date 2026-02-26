Песков назвал напряженность вокруг Белоруссии провокацией недружественных стран
Недружественные страны активно провоцируют напряженность вокруг Белоруссии. В ответ на это в рамках Союзного государства принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом 26 февраля рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Белоруссия находится в окружении стран, которые предпринимают действия, направленные на эскалацию напряженности.
«Наши белорусские друзья и союзники принимают соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности, равно как и эти меры принимаются в рамках Союзного государства», — дополнил Песков.
Пресс-служба Кремля 24 февраля сообщила, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На мероприятии лидеры государств обсудят работу в рамках документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».
