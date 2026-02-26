Мединский опубликовал фото с места обмена телами военнослужащих
Помощник президента РФ Владимир Мединский 26 февраля сообщил о проведении обмена телами погибших военнослужащих. В рамках процедуры украинской стороне было передано 1 тыс. тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия получила 35 тел погибших бойцов. Соответствующую информацию и подтверждающее фото Мединский опубликовал в своем Telegram-канале.
17 июля 2025 года Россия передала Украине 1 тыс. тел военных ВСУ. Мединский сообщал, что Россия получила 19 тел погибших военных Вооруженных сил (ВС) РФ.
