Украинский скелетонист Гераскевич потребовал лишить Бубку звания Героя Украины
Дисквалифицированный на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии украинский скелетонист Владислав Гераскевич потребовал лишить советского легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины. Об этом 26 февраля он заявил, выступая в Верховной раде.
«У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, <...> он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет», — слова Гераскевича приводит украинское агентство УНН.
Спортсмен призвал, чтобы приняли меры для лишения Сергея Бубки награды и наложили на него санкции.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев 18 февраля сообщил более чем о 250 погибших и раненых спортсменах за время СВО. Министр прокомментировал скандал на Олимпийских играх в Италии с Гераскевичем, который хотел выступить в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) 12 февраля объявил о дисквалификации украинского скелетониста Гераскевича с Олимпийских игр 2026 года. Спортсмен был отстранен из-за несоблюдения требований к экипировке, в том числе использования запрещенного шлема, несмотря на проведенные обсуждения с представителями МОК и украинской делегации.
