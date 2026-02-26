Песков выразил признательность США за усилия по урегулированию на Украине
Американская сторона продолжает свою работу по украинскому вопросу, Москва выражает признательность США за продолжение усилий в этом направлении. Об этом 26 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что над урегулированием конфликта продолжают работу все стороны.
«В том числе и американские переговорщики, американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий», — отметил Песков.
Как предупредил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио 25 февраля, Вашингтон хочет продолжать принимать участие в урегулировании конфликта на Украине, однако терпение президента США Дональда Трампа «не безгранично». США уже добились прогресса в сужении круга проблем в украинском кризисе, однако «многие вопросы» всё еще остаются «очень и очень сложными», добавил он.
Песков тогда же отметил, что президент России Владимир Путин, его американский коллега Трамп, а также глава киевского режима Владимир Зеленский могут провести совместную встречу только для того, чтобы финализировать договоренности по Украине.
Агентство Bloomberg 24 февраля сообщало, что американский президент намерен завершить конфликт на Украине к 4 июля 2026 года. Впоследствии Зеленский заявил, что ему о таких планах неизвестно.
