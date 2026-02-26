Рубио заявил о нежелании США отстраняться от урегулирования конфликта на Украине

Вашингтон хочет продолжать принимать участие в урегулировании конфликта на Украине, но терпение президента США Дональда Трампа «не безгранично». Об этом 25 февраля заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Верю ли я, что терпение президента [США] бесконечно? Нет. Но я не собираюсь предсказывать, когда оно закончится или в какой момент он решит прекратить это делать», — сказал Рубио, видео опубликовано на YouTube-канале USA Today.

Также он добавил, что США уже добились прогресса в сужении круга проблем в украинском кризисе, однако «многие вопросы» всё еще остаются «очень и очень сложными».

Журналист портала Axios Барак Равид в этот же день сообщил, что Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство Bloomberg 24 февраля сообщало, что американский президент намерен завершить конфликт на Украине к 4 июля 2026 года. Зеленский впоследствии заявил, что о таких планах не знал.

Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников 25 февраля сообщил, что глава киевского режима в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что надеется на урегулирование украинского конфликта до конца года. Глава Белого дома, в свою очередь, заявил о намерении урегулировать конфликт за месяц.

