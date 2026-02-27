Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Поймать фермент: российские ученые создали «умную» жвачку для защиты от кариеса

Поможет ли инновационное средство отказаться от чистки зубов
0
EN
Фото: Сеченовский университет
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые представили инновационное решение в области персональной гигиены полости рта, способное кардинально изменить подходы к профилактике стоматологических заболеваний. Специалисты Сеченовского университета создали «умную» жевательную резинку с уникальным ферментативным комплексом, который не только очищает эмаль, но и формирует длительный защитный барьер от бактерий, вызывающих кариес. Разработка превосходит известные зарубежные аналоги, и в будущем, по задумке молодых ученых, сможет заменить полноценную чистку зубов. Согласны ли с этим стоматологи и насколько реалистичны такие ожидания — в материале «Известий».

«Умная» жвачка для борьбы с кариесом

Жевательную резинку с уникальным ферментативным составом создала команда молодых ученых Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета. Новый продукт не просто освежает дыхание, а целенаправленно борется с кариесогенными бактериями, растворяет зубной налет и укрепляет эмаль, рассказали «Известиям» разработчики. Они уверены, что он способен изменить культуру гигиены полости рта и в разы снизить риск возникновения кариеса и других заболеваний зубов и десен.

123

Фото: Сеченовский университет

Главная проблема, которую решает «умная» жевательная резинка, — недостаток ухода за полостью рта после каждого приема пищи.

— Как правило, люди чистят зубы дважды в день, но остатки еды в течение дня остаются на эмали часами, ферментируются бактериями, провоцируя развитие кариеса и других заболеваний, — пояснил основатель стартапа, студент четвертого курса Института стоматологии им. Е. В. Боровского Андрей Галкин. — Наша команда стоматологов и фармацевтических технологов придумала, как сделать профилактику приятной привычкой, чтобы люди сами захотели ею заниматься. Мы разработали специальную композицию с ферментным комплексом для ухода, сейчас проходит ее патентование. Эта композиция вошла в состав нашей жевательной резинки.

Уникальное действие продукта заключается в том, что при жевании ферментная система растворяет мягкий налет и превращает его в антибактериальное вещество. Синергия ферментов и специального белка уничтожает кариесогенные бактерии, а кальций в составе укрепляет эмаль. Еще одно преимущество продукта — накопительный эффект: при регулярном использовании ферменты задерживаются в поверхностном слое зуба, повышая устойчивость к кариесу даже после перерыва в применении.

Ученые считают, что их решение превосходит все те средства с ферментами, которые представлены на отечественном и зарубежном рынках. Ближайший аналог, по словам разработчиков, содержит меньше активных компонентов и при этом стоит в два раза больше.

123

Фото: Сеченовский университет

Проект молодых ученых Сеченовского университета уже стал резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера. Сейчас команда ожидает поставки сырья на производство в России, после чего продукт будут выводить на рынок. При этом специалисты предупреждают: их жевательная резинка пока не заменит утреннюю и вечернюю чистку зубов щеткой. Однако они уже работают над продуктом следующего поколения, который сможет заменить традиционную гигиену. В перспективе линейка расширится функциональными жвачками для повышения иммунитета и отказа от курения.

Отрада и отдушка: новая технология удешевит производство полимеров и бытовой химии
Как ученые усовершенствовали метод получения промышленного спирта

Сможет ли «умная» жвачку заменить пасту

Тенденция к разработке жвачек и различных приспособлений с хорошим ферментативным составом для улучшения гигиены и помощи в уходе за полостью рта не может не радовать, но всё же не стоит забывать о базовых основах ежедневной гигиены, прокомментировал разработку главный врач клиники «Атри-Дент» Аревик Аперян.

— Ферменты, входящие в состав таких жвачек, могут уменьшать риск возникновения кариеса между приемами пищи за счет разрушения поверхностной бактериальной пленки и повышения слюноотделения, но только лишь как дополнение к хорошей механической чистке зубов, ежедневному использованию ирригатора и зубной нити, — сказал врач.

123

Фото: Сеченовский университет

Гипотетическая «чудо-жвачка» с ферментативным составом может эффективно бороться с кариесогенными бактериями. Однако она неспособна обеспечить ту же степень чистоты и профилактики, которую дает обычная зубная щетка, паста и дополнительные средства, согласилась стоматолог-гигиенист Немецкого имплантологического центра Екатерина Джеева.

— Механическая чистка удаляет налет, массирует десны, стимулирует кровообращение — этого не заменить ферментами, — пояснила она.

Дать зуб: новая установка улучшит приживление стоматологических имплантов
Как российские инженеры автоматизировали контроль качества микродеталей

Плюс разработки в том, что она не просто маскирует запах, а действительно убирает налет и укрепляет эмаль кальцием, отметила врач клиники «Университетская стоматология» Гульназ Халиуллина. Если исследования подтвердят все заявленные свойства, продукт может стать эффективным средством профилактики кариеса.

— Но щетка и паста — основа, они чистят там, куда жвачка просто не доберется, — сказала она.

123

Фото: Global Look Press/Matthias Balk

Оценивая потенциал изобретения, нельзя обойти вниманием и важные вопросы. Во-первых, пока неясно, как ферментативный состав может влиять на последующие отделы желудочно-кишечного тракта, подчеркнул стоматолог-ортопед Немецкого имплантологического центра Виктор Дворниченко.

— Во-вторых, какие будут противопоказания и возможные последствия для жевательных мышц при регулярном использовании, — отметил эксперт.

По его словам, пока эти аспекты не изучены, к таким новинкам стоит относится осторожно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026