Поймать фермент: российские ученые создали «умную» жвачку для защиты от кариеса

Российские ученые представили инновационное решение в области персональной гигиены полости рта, способное кардинально изменить подходы к профилактике стоматологических заболеваний. Специалисты Сеченовского университета создали «умную» жевательную резинку с уникальным ферментативным комплексом, который не только очищает эмаль, но и формирует длительный защитный барьер от бактерий, вызывающих кариес. Разработка превосходит известные зарубежные аналоги, и в будущем, по задумке молодых ученых, сможет заменить полноценную чистку зубов. Согласны ли с этим стоматологи и насколько реалистичны такие ожидания — в материале «Известий».

«Умная» жвачка для борьбы с кариесом

Жевательную резинку с уникальным ферментативным составом создала команда молодых ученых Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета. Новый продукт не просто освежает дыхание, а целенаправленно борется с кариесогенными бактериями, растворяет зубной налет и укрепляет эмаль, рассказали «Известиям» разработчики. Они уверены, что он способен изменить культуру гигиены полости рта и в разы снизить риск возникновения кариеса и других заболеваний зубов и десен.

Фото: Сеченовский университет

Главная проблема, которую решает «умная» жевательная резинка, — недостаток ухода за полостью рта после каждого приема пищи.

— Как правило, люди чистят зубы дважды в день, но остатки еды в течение дня остаются на эмали часами, ферментируются бактериями, провоцируя развитие кариеса и других заболеваний, — пояснил основатель стартапа, студент четвертого курса Института стоматологии им. Е. В. Боровского Андрей Галкин. — Наша команда стоматологов и фармацевтических технологов придумала, как сделать профилактику приятной привычкой, чтобы люди сами захотели ею заниматься. Мы разработали специальную композицию с ферментным комплексом для ухода, сейчас проходит ее патентование. Эта композиция вошла в состав нашей жевательной резинки.

Уникальное действие продукта заключается в том, что при жевании ферментная система растворяет мягкий налет и превращает его в антибактериальное вещество. Синергия ферментов и специального белка уничтожает кариесогенные бактерии, а кальций в составе укрепляет эмаль. Еще одно преимущество продукта — накопительный эффект: при регулярном использовании ферменты задерживаются в поверхностном слое зуба, повышая устойчивость к кариесу даже после перерыва в применении.

Ученые считают, что их решение превосходит все те средства с ферментами, которые представлены на отечественном и зарубежном рынках. Ближайший аналог, по словам разработчиков, содержит меньше активных компонентов и при этом стоит в два раза больше.

Фото: Сеченовский университет

Проект молодых ученых Сеченовского университета уже стал резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера. Сейчас команда ожидает поставки сырья на производство в России, после чего продукт будут выводить на рынок. При этом специалисты предупреждают: их жевательная резинка пока не заменит утреннюю и вечернюю чистку зубов щеткой. Однако они уже работают над продуктом следующего поколения, который сможет заменить традиционную гигиену. В перспективе линейка расширится функциональными жвачками для повышения иммунитета и отказа от курения.

Сможет ли «умная» жвачку заменить пасту

Тенденция к разработке жвачек и различных приспособлений с хорошим ферментативным составом для улучшения гигиены и помощи в уходе за полостью рта не может не радовать, но всё же не стоит забывать о базовых основах ежедневной гигиены, прокомментировал разработку главный врач клиники «Атри-Дент» Аревик Аперян.

— Ферменты, входящие в состав таких жвачек, могут уменьшать риск возникновения кариеса между приемами пищи за счет разрушения поверхностной бактериальной пленки и повышения слюноотделения, но только лишь как дополнение к хорошей механической чистке зубов, ежедневному использованию ирригатора и зубной нити, — сказал врач.

Фото: Сеченовский университет

Гипотетическая «чудо-жвачка» с ферментативным составом может эффективно бороться с кариесогенными бактериями. Однако она неспособна обеспечить ту же степень чистоты и профилактики, которую дает обычная зубная щетка, паста и дополнительные средства, согласилась стоматолог-гигиенист Немецкого имплантологического центра Екатерина Джеева.

— Механическая чистка удаляет налет, массирует десны, стимулирует кровообращение — этого не заменить ферментами, — пояснила она.

Плюс разработки в том, что она не просто маскирует запах, а действительно убирает налет и укрепляет эмаль кальцием, отметила врач клиники «Университетская стоматология» Гульназ Халиуллина. Если исследования подтвердят все заявленные свойства, продукт может стать эффективным средством профилактики кариеса.

— Но щетка и паста — основа, они чистят там, куда жвачка просто не доберется, — сказала она.

Фото: Global Look Press/Matthias Balk

Оценивая потенциал изобретения, нельзя обойти вниманием и важные вопросы. Во-первых, пока неясно, как ферментативный состав может влиять на последующие отделы желудочно-кишечного тракта, подчеркнул стоматолог-ортопед Немецкого имплантологического центра Виктор Дворниченко.

— Во-вторых, какие будут противопоказания и возможные последствия для жевательных мышц при регулярном использовании, — отметил эксперт.

По его словам, пока эти аспекты не изучены, к таким новинкам стоит относится осторожно.