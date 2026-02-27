Реклама
Сюжет:

Особый праздник 28 февраля — Онисим Овчар: история, традиции, приметы

Народный праздник Онисим Овчар отметят россияне 28 февраля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ежегодно 28 февраля православные верующие чтят память апостола от 70, епископа Византийского Онисима, жившего в I веке. В народном календаре дата известна как Онисим Овчар, или Онисим Овчарник. В 2026 году она приходится на субботу. О ее истории, традициях, приметах о строгих запретах читайте в материале «Известий».

Какой церковный праздник 28 февраля

Святой Онисим родился в I веке во фригийском городе Колоссы (территория современной Турции). Он был рабом знатного христианина Филимона. Однажды юноша серьезно провинился перед своим хозяином и бежал в Рим, так как опасался наказания. Но в итоге был пойман и заключен в темницу.

В тюрьме состоялась встреча, определившая его дальнейшую судьбу, — святой познакомился с апостолом Павлом, который также находился в заключении. Под его руководством Онисим принял христианство и стал его преданным последователем. В Послании к Колоссянам апостол называет его верным и возлюбленным братом.

Когда Онисиму пришло время возвращаться к хозяину, Павел написал Филимону проникновенное письмо с просьбой простить беглого раба и принять его уже не как слугу, а как брата во Христе. В результате тот не только даровал прощение, но и освободил Онисима, после чего тот вновь отправился в Рим и продолжил служение апостолам.

Великий пост – 2026: когда начинается, что можно и нельзя делать

После смерти Павла Онисим продолжил служение с другими. Он проповедовал Евангелие в Испании и Карпетании, затем возвращался к общинам в Колоссах и Патрах.

Уже будучи глубоким старцем, святой занял епископский престол в Ефесе, сменив на кафедре апостола Тимофея. Финал его земной жизни относится к эпохе гонений при императоре Траяне. Около 109 года Онисим был схвачен и приведен на суд к епарху Тертиллу.

Святого держали 18 дней в темнице, после чего сослали в заточение в город Путеолы. Однако и там он не отказался от своей веры. Когда епарх вновь вызвал узника и убедился в его непреклонности, Онисима подвергли жестокими пыткам, а затем казнили. По преданию, тело мученика забрала знатная женщина и положила его в серебряную раку.

Традиции народного праздника Онисим Овчар 28 февраля

На Руси святого считали покровителем домашнего скота, прежде всего овец, отсюда и название праздника — «Онисим Овчар», «Онисим Овчарник». В народном календаре дата воспринималась как рубеж между уходящей зимой и приближающейся весной. День также называли «Онисим Зимобор», «Онисим Зорник», подчеркивая его связь с сельскохозяйственным укладом.

Согласно поверьям, к 28 февраля зима «теряет второй рог» (первый — на Власьев день 24 февраля) и ее противостояние с весной подходит к концу. В народе говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой».

Праздник традиционно начинали с посещения храма. К святому Онисиму обращались с молитвами о здоровье скота и благополучии хозяйства. Особое внимание уделяли овцам — в конце февраля они начинали приносить приплод, от которого зависело будущее стада.

Овчары стремились заручиться «содействием» небес не только в церкви. Вечером мужчины выходили во двор, трижды кланялись на все четыре стороны света и обращались к звездам с просьбой даровать многочисленный приплод.

Прощеное воскресенье 2026: что можно и нельзя делать 22 февраля
В Прощеное воскресенье считались нежелательными ссоры и бранные слова

Для проведения этого обряда иногда приглашали пастуха. Тот становился ногами на овечье руно и произносил заговор, приглашая звезды «заглянуть» во двор. В народном воображении количество будущих ягнят напрямую соотносилось с числом светил на небе — чем яснее и ярче небосвод, тем богаче ожидался год. После таинства хозяин обязательно угощал гостя.

В некоторых губерниях рукодельницы «зарнили» пряжу — выбирали лучший клубок шерсти или пряжи и выносили его на мороз. Считалось, что холод укрепит нить, сделает ее чистой и прочной. Согласно поверьям, качество ткани напрямую влияло на долговечность одежды, а значит — на устойчивость семейного быта.

Вечер 28 февраля завершался праздничным ужином. Стол старались накрыть щедро, приглашали родственников и соседей. Изобилие блюд воспринималось как проекция будущего года — чем богаче угощение, тем стабильнее достаток. С подчеркнутым радушием потчевали тех, кто оказался в нужде — щедрость в этот день считалась залогом общего благополучия.

Что нельзя делать в праздник Онисим Овчар

В народной традиции праздник сопровождался рядом строгих ограничений, нарушение которых, согласно поверьям, могло негативно сказаться на будущем достатке. В день, посвященный покровителю овец, особое внимание уделяли скоту, причинение вреда животным считалось прямой угрозой хозяйству, вело к болезням поголовья и убыткам.

Что еще нельзя делать 28 февраля:

  • резать скот — можно «перерезать» удачу на весь год;
  • давать деньги в долг — вернуть их будет сложно, а отношения с должником испортятся;
  • обсуждать финансовые вопросы — разговоры о прибыли и тратах могут обернуться реальными потерями;
  • делиться своими планами — задуманное может не осуществиться;
  • давать обещания и безоговорочно верить чужим словам — слова окажутся пустыми;
  • ругаться с близкими родственниками — ссора приведет к затяжному разладу и даже болезням;
  • приходить в гости с пустыми руками — такая скупость может стать предвестником нужды.

Народные приметы на 28 февраля

На Руси Онисим Овчар считался переломной точкой зимы, поэтому крестьяне очень внимательно наблюдали за природой 28 февраля, чтобы определить, какой будет весна и даже будущий урожай:

  • длинные и крупные сосульки — к затяжной весне;
  • снег активно тает, образуются большие лужи — к обильному урожаю осенью;
  • яркая луна в ночь на 28 февраля — к скорым морозам;
  • ярко-красный закат — к сильной метели в ближайшие дни.

Также предки верили — какой будет погода 28 февраля, таким ожидается и сентябрь.

Ранее «Известия» рассказали о приметах и строгих запретах особого праздника Мартинанов день.

