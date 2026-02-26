Реклама
Особый праздник 26 февраля — Мартинанов день: история, традиции, приметы

Народный праздник Мартинанов день отметят россияне 26 февраля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ежегодно 26 февраля православные верующие вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского), подвижника IV–V веков, прославившегося строгой аскезой и борьбой с искушениями. В народном календаре дата получила название Мартынов или Мартинианов день. В 2026 году праздник приходится на четверг. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Какой церковный праздник 26 февраля

Подвижник Мартиниан, чья жизнь стала примером строгой аскезы и внутренней дисциплины, родился в древнем иудейском городе Кесария в IV веке. Согласно церковному преданию, он избрал путь отшельничества еще в юности и посвятил жизнь молитве и духовному подвигу. В 18 лет инок поселился в пустынной местности близ Кесарии, у горы, известной как «Место ковчега», и провел в безмолвии и молитве около 25 лет.

Одним из самых известных эпизодов жизни Мартиниана стала история искушения. Городская блудница по имени Зоя пыталась по наущению окружающих опровергнуть слухи о добродетелях подвижника, соблазнить его и отвратить от монашеского пути.

В ненастную ночь она пришла к нему под видом странницы и попросила приюта. Святой впустил ее, но, когда гостья открыто попыталась склонить его к греху, он вышел из кельи, развел огонь и встал босыми ногами на раскаленные угли, говоря себе: «Трудно тебе терпеть временный огонь, как же вынесешь вечный?»

Этот поступок поразил Зою, она раскаялась и по наставлению Мартиниана отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где провела 12 лет в строгих подвигах до своей кончины. Святой же после исцеления от ожогов удалился еще дальше от людей, на скалистый остров, где жил под открытым небом, питаясь скудной пищей, которую изредка привозил корабельщик. В благодарность отшельник плел для него корзины.

Великий пост – 2026: когда начинается, что можно и нельзя делать

Однажды во время сильной бури к берегу прибило обломки разбившегося корабля с чудом уцелевшей девушкой по имени Фотиния. Мартиниан помог ей выбраться на сушу и оставил на острове с запасом хлеба и воды, зная, что вскоре туда вновь прибудет судно. Сам же бросился в море. По преданию, два дельфина вынесли его на берег. После этого святой стал странником, отказавшись от постоянного пристанища.

Фотиния же прожила на острове еще шесть лет в полном уединении. О ее кончине сообщил тот же корабельщик, который привозил ей пищу. Ее тело было перевезено в Кесарию Палестинскую и погребено с почестями.

Около 422 года Мартиниан прибыл в Афины. Почувствовав приближение смерти, он вошел в храм, лег на пол и попросил епископа предать его тело погребению.

Традиции народного праздника Мартынов день 26 февраля

На Руси 26 февраля праздник в честь преподобного Мартиниана называли по-разному — Мартинианов день, Мартынов день, просто Мартиниан или Мартын. Дата приходилась на межсезонье, когда хозяйственные заботы постепенно смещались от зимнего уклада к подготовке к новому сельскохозяйственному циклу.

Утро 26 февраля верующие традиционно начинали с посещения храма. Святому Мартиниану, считавшемуся укротителем страстей и покровителем семейного благополучия, молились о сохранении брака, избавлении от греховных помыслов и укреплении веры.

Преподобный, по преданию, отличался чистотой и внутренней собранностью, верующие старались подражать ему в этом. 26 февраля полагалось много трудиться, причем главным делом была уборка. Праздник напоминал о необходимости навести порядок не только в доме, но и в собственных поступках, чтобы встретить весну с чистой совестью и спокойной душой.

Прощеное воскресенье 2026: старинные приметы, суеверия и народные поверья
Прилет грачей к Прощеному воскресенью на Руси считали признаком скорого потепления

Женщины устраивали генеральную уборку, мыли полы, перебирали вещи, приводили в порядок хозяйство, избавлялись от накопившегося хлама. Мужчины чинили амбары и хозяйственные постройки, проверяли запасы, готовились к весенним работам. Считалось, что беспорядок в доме отражает смуту в мыслях, а потому важно «очистить» и пространство, и собственную голову, не держать обид, не предаваться мрачным размышлениям.

Предки верили, что преподобный Мартиниан помогает при проблемах со зрением. С этим был связан обряд «окликания звезд». После захода солнца люди выходили во двор и, глядя на небо, называли небесные светила по именам. Считалось, что их свет может вернуть глазам зоркость и укрепить здоровье.

В некоторых селах в эту же ночь читали заговоры от сглаза и болезней, обращаясь к звездам, как к свидетелям человеческих просьб.

Запреты Мартынова дня — что нельзя делать 26 февраля

26 февраля на Руси действовал ряд строгих ограничений, нарушение которых, согласно поверьям, могло принести в дом несчастье. Главным запретом Мартынова дня считалась лень. Предки верили, что безделье 26 февраля способно лишить человека удачи и финансового благополучия на весь год.

Что еще нельзя делать 26 февраля:

  • выяснять отношения — ссоры сулят затяжные конфликты без возможности примирения;
  • принимать поспешные решения — высока вероятность, что они окажутся ошибочными;
  • совершать крупные покупки — большие траты могут обернуться финансовыми трудностями;
  • заниматься рукоделием — шитье, вязание, вышивка и прядение, по поверьям, способны навлечь болезни и проблемы со зрением.

Народные приметы на 26 февраля

В Мартынов день февраля крестьяне наблюдали за природой — погода 26 февраля воспринималась ими как ориентир на будущую весну и даже лето.

  • солнечный день — к теплой и ранней весне;
  • снег активно тает — весна вступает в свои права;
  • мороз — к засушливому лету;
  • пасмурный, холодный день — весна будет затяжной и дождливой;
  • кошка часто чихает — к резкому похолоданию;
  • громко поют птицы — тепло не за горами.

Ранее «Известия» рассказали о приметах и строгих запретах особого праздника Алексей Рыбник.

