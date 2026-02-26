Какие события в сфере ИИ произошли за неделю

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает переходить от отдельных инструментов к полноценным цифровым помощникам, способным управлять задачами, рабочими процессами и даже корпоративными командами. За последнюю неделю технологические компании представили решения, которые усиливают тренд на агентные системы — ИИ, самостоятельно координирующий модели, сервисы и действия пользователя. «Известия» собрали подборку ключевых событий в сфере ИИ за прошедшую неделю.

Perplexity представила систему Computer, объединяющую десятки ИИ-моделей

Компания Perplexity объявила о запуске новой платформы Perplexity Computer — системы, которая объединяет возможности различных моделей искусственного интеллекта в единой среде. Разработка координирует работу сразу 19 моделей, каждая из которых отвечает за отдельные задачи: рассуждение, программирование, написание текстов или поиск информации.

По словам сооснователя и генерального директора компании Аравинда Шриниваса, ключевая идея проекта заключается в том, что ни одна модель не способна эффективно выполнять все функции одновременно. В новой системе ИИ-модели фактически выступают инструментами наравне с файловой системой, браузером и облачными сервисами. Пользователи смогут назначать разные модели для отдельных этапов работы и управлять расходом вычислительных ресурсов. На первом этапе доступ к системе получат подписчики тарифа Max, позже запуск планируется расширить на Pro-пользователей.

Oura разработала специализированную ИИ-модель для женского здоровья

Компания Oura представила собственную модель искусственного интеллекта, предназначенную для анализа показателей женского здоровья. Решение используется внутри чат-ассистента Oura Advisor и уже доступно в экспериментальном разделе Oura Labs.

Модель охватывает широкий спектр вопросов — от особенностей менструального цикла до периода менопаузы. Алгоритм анализирует долгосрочные биометрические данные пользователя, включая сон, активность, уровень стресса и показатели беременности, сопоставляя их с клиническими исследованиями и медицинскими стандартами.

Как отметил главный медицинский директор Oura Рики Блумфилд, разработка отражает переход к более ответственному внедрению ИИ в здравоохранение, где универсальные модели часто оказываются недостаточно точными. При этом компания подчеркивает, что система не предназначена для постановки диагнозов и не заменяет врача. Все данные пользователей обрабатываются внутри инфраструктуры Oura и не передаются третьим сторонам.

Gemini получил автоматизацию многошаговых задач на Android

Google расширила возможности ИИ-ассистента Gemini в операционной системе Android, добавив бета-функцию автоматизации многоэтапных действий. Теперь система способна самостоятельно выполнять цепочки задач, например заказывать поездки или оформлять доставку еды, после команды пользователя.

На первом этапе функция поддерживает ограниченное число приложений из категорий транспорта, продуктов и доставки. Автоматизация работает в защищенном виртуальном окне, где ИИ получает доступ только к необходимым сервисам, а пользователь может в реальном времени отслеживать выполнение задачи и остановить процесс.

Одновременно компания расширила функции обнаружения телефонного мошенничества и обновила инструмент Circle to Search, который теперь позволяет искать информацию сразу по всем объектам, отображаемым на экране смартфона. Новые возможности пока доступны на отдельных устройствах, включая линейки Pixel 10 и Samsung Galaxy S26.

Google добавила агентный режим в платформу Opal

Google обновила платформу Opal, внедрив новый агентный этап, превращающий статические сценарии работы в интерактивные процессы. Теперь система самостоятельно определяет, какие модели и инструменты необходимо использовать для достижения поставленной цели.

ИИ-агент способен анализировать задачу, подключать поиск в интернете, генерацию видео или другие сервисы без ручной настройки. Кроме того, обновление добавило память между сессиями, динамическую маршрутизацию сценариев и возможность диалога с пользователем для уточнения параметров. По словам разработчиков, такой подход позволяет перейти от заранее заданных шаблонов к гибким рабочим процессам, где ИИ действует как полноценный партнер по работе или творческому проекту.

Atlassian интегрировала ИИ-агентов в систему управления проектами Jira

Компания Atlassian представила обновление Jira, позволяющее компаниям управлять ИИ-агентами наравне с сотрудниками. Пользователи могут назначать цифровым агентам задачи, отслеживать сроки выполнения и анализировать результаты в том же интерфейсе, где ведется работа команд.

Как отметила директор по продукту и ИИ Atlassian Тамар Йехошуа, ключевые цели нововведения — снизить хаотичность внедрения автоматизации и обеспечить прозрачность работы ИИ внутри организаций. Компании смогут сравнивать эффективность людей и алгоритмов и определять, какие задачи целесообразно передавать агентам.

Функция доступна в открытой бета-версии и рассматривается разработчиками как первый шаг к интеграции искусственного интеллекта в повседневные корпоративные процессы.

