Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Какие события в сфере ИИ произошли за неделю

Gemini получил автоматизацию многошаговых задач на Android
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает переходить от отдельных инструментов к полноценным цифровым помощникам, способным управлять задачами, рабочими процессами и даже корпоративными командами. За последнюю неделю технологические компании представили решения, которые усиливают тренд на агентные системы — ИИ, самостоятельно координирующий модели, сервисы и действия пользователя. «Известия» собрали подборку ключевых событий в сфере ИИ за прошедшую неделю.

Perplexity представила систему Computer, объединяющую десятки ИИ-моделей

Компания Perplexity объявила о запуске новой платформы Perplexity Computer — системы, которая объединяет возможности различных моделей искусственного интеллекта в единой среде. Разработка координирует работу сразу 19 моделей, каждая из которых отвечает за отдельные задачи: рассуждение, программирование, написание текстов или поиск информации.

По словам сооснователя и генерального директора компании Аравинда Шриниваса, ключевая идея проекта заключается в том, что ни одна модель не способна эффективно выполнять все функции одновременно. В новой системе ИИ-модели фактически выступают инструментами наравне с файловой системой, браузером и облачными сервисами. Пользователи смогут назначать разные модели для отдельных этапов работы и управлять расходом вычислительных ресурсов. На первом этапе доступ к системе получат подписчики тарифа Max, позже запуск планируется расширить на Pro-пользователей.

Уроки будущего: в российских школах начнут учить основам использования искусственного интеллекта
Соответствующее поручение утвердил президент РФ

Oura разработала специализированную ИИ-модель для женского здоровья

Компания Oura представила собственную модель искусственного интеллекта, предназначенную для анализа показателей женского здоровья. Решение используется внутри чат-ассистента Oura Advisor и уже доступно в экспериментальном разделе Oura Labs.

Модель охватывает широкий спектр вопросов — от особенностей менструального цикла до периода менопаузы. Алгоритм анализирует долгосрочные биометрические данные пользователя, включая сон, активность, уровень стресса и показатели беременности, сопоставляя их с клиническими исследованиями и медицинскими стандартами.

Как отметил главный медицинский директор Oura Рики Блумфилд, разработка отражает переход к более ответственному внедрению ИИ в здравоохранение, где универсальные модели часто оказываются недостаточно точными. При этом компания подчеркивает, что система не предназначена для постановки диагнозов и не заменяет врача. Все данные пользователей обрабатываются внутри инфраструктуры Oura и не передаются третьим сторонам.

Gemini получил автоматизацию многошаговых задач на Android

Google расширила возможности ИИ-ассистента Gemini в операционной системе Android, добавив бета-функцию автоматизации многоэтапных действий. Теперь система способна самостоятельно выполнять цепочки задач, например заказывать поездки или оформлять доставку еды, после команды пользователя.

Шах ИИ мат: нейросети ограничат в принятии решений в социально значимых сферах
Каким будет закон об их регулировании и почему решающий голос должен остаться за человеком

На первом этапе функция поддерживает ограниченное число приложений из категорий транспорта, продуктов и доставки. Автоматизация работает в защищенном виртуальном окне, где ИИ получает доступ только к необходимым сервисам, а пользователь может в реальном времени отслеживать выполнение задачи и остановить процесс.

Одновременно компания расширила функции обнаружения телефонного мошенничества и обновила инструмент Circle to Search, который теперь позволяет искать информацию сразу по всем объектам, отображаемым на экране смартфона. Новые возможности пока доступны на отдельных устройствах, включая линейки Pixel 10 и Samsung Galaxy S26.

Google добавила агентный режим в платформу Opal

Google обновила платформу Opal, внедрив новый агентный этап, превращающий статические сценарии работы в интерактивные процессы. Теперь система самостоятельно определяет, какие модели и инструменты необходимо использовать для достижения поставленной цели.

ИИ-агент способен анализировать задачу, подключать поиск в интернете, генерацию видео или другие сервисы без ручной настройки. Кроме того, обновление добавило память между сессиями, динамическую маршрутизацию сценариев и возможность диалога с пользователем для уточнения параметров. По словам разработчиков, такой подход позволяет перейти от заранее заданных шаблонов к гибким рабочим процессам, где ИИ действует как полноценный партнер по работе или творческому проекту.

Гнедой код: робоконь с ИИ поможет избежать травм при обучении верховой езде
Где еще пригодится разработка ученых на основе биомеханической модели и цифрового двойника лошади

Atlassian интегрировала ИИ-агентов в систему управления проектами Jira

Компания Atlassian представила обновление Jira, позволяющее компаниям управлять ИИ-агентами наравне с сотрудниками. Пользователи могут назначать цифровым агентам задачи, отслеживать сроки выполнения и анализировать результаты в том же интерфейсе, где ведется работа команд.

Как отметила директор по продукту и ИИ Atlassian Тамар Йехошуа, ключевые цели нововведения — снизить хаотичность внедрения автоматизации и обеспечить прозрачность работы ИИ внутри организаций. Компании смогут сравнивать эффективность людей и алгоритмов и определять, какие задачи целесообразно передавать агентам.

Функция доступна в открытой бета-версии и рассматривается разработчиками как первый шаг к интеграции искусственного интеллекта в повседневные корпоративные процессы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026