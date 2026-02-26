Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Форум будущих технологий – 2027 посвятят созданию и внедрению цифровых платформ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В своем выступлении на пленарном заседании ФБТ-2026 президент РФ Владимир Путин отметил, что страна создает решения мирового уровня.

«Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», — отметил он.

Поскольку традиционно на площадке ФБТ речь идет о направлениях и разработках, которые определяют будущее человечества, глава государства предложил посвятить Форум будущих технологий следующего года созданию и внедрению цифровых платформ.

«Предлагаю посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ. Уже сейчас они служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателем из мегаполисов. Позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом, в рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики», — подчеркнул президент России.

Глава государства добавил, что показательным примером в данном направлении является внедрение цифровизации в Москве, в том числе в медицинскую сферу.

«В Москве это хорошо развивается. Хороший пример, только недавно об этом говорили: вызывает скорую помощь человек, пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений», — отметил глава государства.

Форум будущих технологий проводится при поддержке правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026