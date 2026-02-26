Форум будущих технологий – 2027 посвятят созданию и внедрению цифровых платформ
В своем выступлении на пленарном заседании ФБТ-2026 президент РФ Владимир Путин отметил, что страна создает решения мирового уровня.
«Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», — отметил он.
Поскольку традиционно на площадке ФБТ речь идет о направлениях и разработках, которые определяют будущее человечества, глава государства предложил посвятить Форум будущих технологий следующего года созданию и внедрению цифровых платформ.
«Предлагаю посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ. Уже сейчас они служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателем из мегаполисов. Позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом, в рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики», — подчеркнул президент России.
Глава государства добавил, что показательным примером в данном направлении является внедрение цифровизации в Москве, в том числе в медицинскую сферу.
«В Москве это хорошо развивается. Хороший пример, только недавно об этом говорили: вызывает скорую помощь человек, пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений», — отметил глава государства.
