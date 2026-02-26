Реклама
Психолог объяснила влияние страха дефицита на накопления и траты

Психолог Толстухина: привычка экономить может быть следствием страха нехватки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Привычка экономить и накапливать «подушку безопасности» может быть следствием страха нехватки, связанного с прошлым финансовым стрессом. О том, как научиться эффективно использовать накопления и снизить тревогу, рассказала 26 февраля «Известиям» клинический психолог компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

По словам эксперта, часто повышенная потребность в накоплении «подушки безопасности» является результатом страха дефицита, который связан с прошлым финансовым стрессом или бедностью. Когда ситуация еще не критична, но тревога растет, человек начинает опасаться, что в будущем может возникнуть нехватка, и начинает экономить даже тогда, когда нет острой нужды.

«Привыкший к самоограничениям человек склонен думать, что, вероятно, станет еще хуже и вот тогда деньги можно будет потратить. То есть парадоксально тревога ведет к удержанию из-за фантазий о еще более страшных сценах, ради которых «нужно сохраниться». Это защита через гиперконтроль — катастрофизация будущего», — отметила Толстухина.

Накопленные средства становятся внутренним «оберегом», символом безопасности, и их трата воспринимается как потеря защиты, добавила специалист. Потратить эти средства — значит лишиться чувства контроля и стабильности, что вызывает психологическое сопротивление.

Помимо кассы: оборот наличных вырастет на четверть вопреки усилиям властей
Как в РФ планируют обелять расчеты и чем мы будем платить через пять лет

Как подчеркнула эксперт, чтобы уменьшить тревогу и восстановить ощущение безопасности, важно признать свой страх. Это, по мнению Толстухиной, помогает снизить его влияние на поведение.

«Также помогает когнитивная переоценка. Можно задать себе вопросы: «Для чего создается этот резерв?», «Соответствует ли текущая ситуация критериям?», «Что будет, если я не воспользуюсь им сейчас?» Это способствует сохранению целесообразности и снижению экономической катастрофизации», — заявила она.

При этом, когда трудно потратить деньги на здоровье или благополучие, полезно напомнить себе: если ситуация действительно критическая, отказ от использования резерва становится самоповреждением. Также важно помнить, что ресурсы не ограничиваются только деньгами, и другие источники устойчивости, такие как личные навыки, социальные связи и здоровье, также играют значительную роль в обеспечении безопасности.

Эксперт по поведению потребителей платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова 17 февраля рассказала, что семейный бюджет необходимо контролировать с помощью планирования расходов по категориям, их анализа и установки лимитов. Главное преимущество такого подхода заключается в его адаптивности под персональные нужды в разные периоды времени.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

