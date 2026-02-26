В Кремле указали на неоднозначную позицию стран по «Совету мира»

Реклама
Песков: сейчас весьма неоднозначная позиция у ряда государств по «Совету мира»
Фото: Global Look Press/Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency
В настоящее время фиксируется весьма неоднозначная позиция ряда государств по «Совету мира». Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что весьма неоднозначные позиции у целого ряда государств, в том числе дружественных нам стран, они все принимаются во внимание», — сказал он на брифинге.

Кроме того, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным участие Минска в этой структуре, Песков отметил, что данный вопрос не стоит высоко в повестке дня предстоящих переговоров глав государств.

Пресс-секретарь президента РФ также не исключил, что тема может быть затронута в ходе обсуждения текущих международных дел.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что устав «Совета мира» подписали многие мировые лидеры, которые не принимали участия в церемонии подписания документа в Давосе. Он подчеркнул, что «Совет мира» не будет бесполезным, так как его будущая работа имеет практическую направленность.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов 26 февраля сообщил, что в МИД РФ выразили сомнения насчет устава и мандата «Совета мира», учрежденного по инициативе США: он вызывает вопросы о сосуществовании с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Советом Безопасности ООН (СБ ООН).

