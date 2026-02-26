В МИД России выразили сомнения насчет устава и мандата «Совета мира»
В МИД РФ выразили сомнения насчет устава и мандата «Совета мира», учрежденного по инициативе США: он вызывает вопросы о сосуществовании с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Советом Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом 26 февраля сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
«В уставе «Совета мира» он определен как новая международная структура, призванная сменить «механизмы, слишком часто оказывавшиеся неэффективными». <...> Такой подход вызывает вопросы о том, как «Совет мира» будет сосуществовать с ООН и ее СБ, являющимся единственным общепризнанным органом по поддержанию международного мира и безопасности», — объяснил дипломат в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что в качестве мандата организации зафиксировано содействие «обеспечению долгосрочного мира» в регионах, где есть какие-либо конфликты или угроза их возникновения, при этом сектор Газа не упомянут в документе ни разу. По словам Логвинова, организация задумывалась как инструмент по внешнему управлению и контролю над сектором Газа.
Дипломат добавил, что представители РФ не участвовали в заседании «Совета мира» в Вашингтоне 19 февраля и не присутствовали на инаугурации 22 января, хотя получали приглашения. Кроме того, в этих мероприятиях не приняли участия ряд партнеров России по БРИКС, а генсек ООН Антониу Гуттериш даже не был приглашен.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что устав «Совета мира» подписали многие мировые лидеры, которые не принимали участия в церемонии подписания документа в Давосе. Он подчеркнул, что «Совет мира» не будет бесполезным, так как его будущая работа имеет практическую направленность.
Трамп и представители других вошедших в «Совет мира» стран подписали устав организации в ходе встречи в Давосе 22 января. В общей сложности приглашения присоединиться к организации получили около 60 стран.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ