Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В МИД России выразили сомнения насчет устава и мандата «Совета мира»

Логвинов: у Москвы есть вопросы к уставу и мандату «Совета мира»
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
В МИД РФ выразили сомнения насчет устава и мандата «Совета мира», учрежденного по инициативе США: он вызывает вопросы о сосуществовании с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Советом Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом 26 февраля сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«В уставе «Совета мира» он определен как новая международная структура, призванная сменить «механизмы, слишком часто оказывавшиеся неэффективными». <...> Такой подход вызывает вопросы о том, как «Совет мира» будет сосуществовать с ООН и ее СБ, являющимся единственным общепризнанным органом по поддержанию международного мира и безопасности», — объяснил дипломат в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что в качестве мандата организации зафиксировано содействие «обеспечению долгосрочного мира» в регионах, где есть какие-либо конфликты или угроза их возникновения, при этом сектор Газа не упомянут в документе ни разу. По словам Логвинова, организация задумывалась как инструмент по внешнему управлению и контролю над сектором Газа.

Дипломат добавил, что представители РФ не участвовали в заседании «Совета мира» в Вашингтоне 19 февраля и не присутствовали на инаугурации 22 января, хотя получали приглашения. Кроме того, в этих мероприятиях не приняли участия ряд партнеров России по БРИКС, а генсек ООН Антониу Гуттериш даже не был приглашен.

По тонкому расчету: страны Ближнего Востока поддержали «Совет мира»
Пока Европа в штыки воспринимает инициативу американского лидера, к ней присоединяются его мусульманские союзники

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что устав «Совета мира» подписали многие мировые лидеры, которые не принимали участия в церемонии подписания документа в Давосе. Он подчеркнул, что «Совет мира» не будет бесполезным, так как его будущая работа имеет практическую направленность.

Трамп и представители других вошедших в «Совет мира» стран подписали устав организации в ходе встречи в Давосе 22 января. В общей сложности приглашения присоединиться к организации получили около 60 стран.

