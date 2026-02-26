Собянин подвел итоги развития железнодорожного транспорта в Москве в 2025 году
В прошлом году в Москве была проделана большая работа по развитию железнодорожного транспорта, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В частности, завершилось строительство и реконструкция городских вокзалов — Щербинка МЦД-2, Курская МЦД-2/МЦД-4, Петровско-Разумовская МЦД-1.
Кроме того, в 2025 году было завершено обновление подвижного состава МЦД. «Средний возраст вагонов снизился в пять раз, а доля новых поездов выросла в 20 раз. Таких темпов обновления парка пригородных поездов никогда не было ни в одном мегаполисе мира», — написал градоначальник в своем канале в МАХ.
Также началась работа по замене старых поездов на новые на самом загруженном направлении — Ярославском. Ежедневно в течение рабочей недели там совершается больше 300 тыс. поездок.
Мэр также рассказал о планах на текущий год. В частности, предполагается завершить масштабную модернизацию Ленинградского вокзала, продолжить формирование новых пересадочных узлов и создание комфортных городских вокзалов — Москва-Сити, Серп и Молот, Беговая, Царицыно, Железнодорожная.
Сегодня сеть из четырех МЦД включает 138 станций. С момента открытия на Московских центральных диаметрах совершено свыше 1,6 млрд поездок. Пассажиропоток с 2019 года увеличился на 34%. Интервал движения поездов составляет от пяти до семи минут в часы пик. Средняя продолжительность поездки по МЦД составляет 36 минут.
