В Санкт-Петербурге задержали вымогавших деньги лже-сотрудников ФСБ
В Санкт-Петербурге задержали троих человек, которые под видом сотрудников ФСБ вымогали денежные средства у предпринимателя. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по городу и Ленинградской области.
«Представляясь сотрудниками ФСБ России, члены преступной группы вымогали у предпринимателя города Санкт-Петербурга денежные средства в особо крупном размере. <… > Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, фигуранты вымогали у бизнесменов деньги под угрозами дальнейших проблем. Уточняется, что у обвиняемых изъяли наркотические вещества массой более 10 кг, оружие, боеприпасы к нему, фальшивые удостоверения, а также средства связи и другую технику.
Кроме того, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о вымогательстве в особо крупном размере по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК.
Ранее в этот день во Владивостоке задержали бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ