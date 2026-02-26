Реклама
Потерпевший по делу рэпера Гуфа попросил прекратить уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Потерпевший по делу рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) просит прекратить уголовное дело. Об этом 26 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что стороны достигли примирения. Кроме того, ущерб был возмещен. Однако суд в ходатайстве отказал.

Однако суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела Долматова. Среди причин было названо возражение обвинения.

Инцидент с участием Долматова произошел 23 октября 2024 года в Подмосковье, в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминском городском округе. Тогда музыкант и его знакомый Геворк Саруханян вступили в конфликт с мужчиной. Они также похитили у него телефон. Саруханян скручивал потерпевшего, а рэпер угрожал ему и несколько раз нанес мужчине удары по лицу.

Уточнялось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия»). Фигурантом кроме Гуфа также проходил Саруханян. Тогда суд назначил музыканту запрет определенных действий.

Позже корреспондент «Известий» 18 февраля сообщил, что гособвинение запросило два года лишения свободы условно для Долматова по делу о грабеже в Подмосковье. Для второго фигуранта была запрошена та же мера. При этом оба фигуранта свою вину не признали.

