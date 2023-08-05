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С ветерком: россиян грабят преступники на самокатах

Как защититься от налетчиков на колесах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В разных городах России отмечены случаи грабежей при помощи электросамокатов, позволяющих практически бесшумно подкрасться к жертве сзади. Например, в Санкт-Петербурге нападению подверглась женщина, с шеи которой преступник сорвал золотую цепочку. Судя по криминальным сводкам, преступники осваивают и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Подробности — в материале «Известий».

Педали по цепочке

Грабителя на самокате, сорвавшего золотую цепочку с шеи 55-летней гражданки Белоруссии на улице Карбышева, ищут полицейские Санкт-Петербурга — благодаря использованию СИМ ему удалось мгновенно затеряться во дворах. Сумма ущерба составила 110 тыс. рублей.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Алтайском крае преступник подъехал на СИМ к магазину электроники, который задумал ограбить. Он разбил витрину и похитил дорогостоящую аппаратуру на сумму более 2 млн рублей. Полиция уже нашла подозреваемого на записи с камеры наблюдения.

Родом из детства

Источник «Известий» в полиции считает, что на подобного рода преступления решаются самые недальновидные представители криминального мира.

— За грабеж, даже неквалифицированный (ч.1 ст. 161 УК РФ), с большой долей вероятности назначат лишение свободы. Это для наркозависимых и маргиналов-новичков. Такие преступления раскрываются чаще других.

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Он отмечает, что наблюдается криминальная активность подростков в правонарушениях с использованием СИМ, которая, однако, носит латентный характер.

— Старшие отнимают у младших деньги и ценные вещи, даже одежду. Зачастую это происходит на электросамокатах, которые чрезвычайно популярны у несовершеннолетних. Не всегда пострадавшие дети сообщают об этом родителям. А в случаях, когда рассказывают, взрослые, в свою очередь, далеко не всегда пишут заявление в полицию. А на выходе может получиться такой вот лихой грабитель, — говорит полицейский.

самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В апреле текущего года шайка молодых людей (предположительно, несовершеннолетних) обворовали экипировочный центр на улице Ткачей в Екатеринбурге. Злоумышленники разбили витрину, забрали несколько ножей, рюкзак и прочий инвентарь на общую сумму 50 тыс. рублей. А в мае прошлого года в том же городе были замечены несовершеннолетние в масках, отнимавшие арендованные самокаты у взрослых горожан. Они закидывали камнями клиентов кикшеринга и отбирали СИМ ради бесплатной езды.

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Выбор гопника

В 2021 году всё в том же Екатеринбурге был задержан грабитель, выслеживавший свою жертву на электросамокате. Он проследовал за потерпевшим в подъезд, избил его и отнял телефон. Преступник вскоре был установлен и задержан по записям с камер наблюдения, ранее он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу.

Кроме того, уголовные элементы часто используют наезд на пешехода как способ хищения. Например, в Москве был отмечен случай, когда преступник намеренно столкнулся с женщиной на Ташкентской улице, а когда она упала, прихватил ее рюкзак.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Для злоумышленника это юркое удобное средство, гораздо практичнее, чем велосипед, — объясняет столичный участковый. — Одно из главных преимуществ относительно, например, обычных мопедов или мотоциклов — они практически беззвучны. К тому же самокат сегодня вполне доступен в финансовом плане. Опознать его довольно сложно, идентификационных номерных знаков на электросамокатах до сих пор нет.

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Юридические последствия

— Данный вид грабежей и разбоев стал распространен, — отмечает адвокат МКА «Лескалье» Дмитрий Клинков. — Однако необходимо отметить, что и раньше, не только в России, но и в других странах совершались аналогичные преступления с использованием, например, мотоциклов.

Специалист подчеркивает, что сложность в доказывании, как правило, заключается в том, что электросамокаты можно брать в аренду.

— При этом получить доступ к самокату можно по чужим данным, с помощью фейкового аккаунта. Зачастую такие преступления раскрываются исключительно с помощью видеонаблюдения.

сотрудник полиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо привлечения к уголовной ответственности по одной из статей Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой) в зависимости от конкретных обстоятельств, законом предусмотрена конфискация «орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому» (ст. 104.1 УК РФ).

— Если средство принадлежит непосредственно преступнику, то оно, естественно, изымается, на него накладывается арест в счет дальнейшего возмещения ущерба потерпевшему. Если такое средство непосредственно принадлежит иному лицу, в том числе юридическому, то, как правило, оно изымается, признается вещественным доказательством и впоследствии возвращается владельцу. При этом, конечно, необходимо учитывать каждое преступление, его особенности и другие факторы.

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Криминальная традиция

Грабежи при помощи мопедов или скутеров совершались в Европе (особенно в Италии) еще в 1960-е, с появлением доступной легкой мототехники. В дальнейшем такие преступления получили распространение в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В «классическом» исполнении «рывок» совершает пассажир мопеда или мотороллера на остановках общественного транспорта или перекрестках.

самокат
Фото: Global Look Press/Hesther Ng

В России «культура» не прижилась — лишь в начале века наблюдалась волна разбоев и грабежей на мотоциклах. Это была разновидность так называемых «борсеточных» хищений, совершавшихся обычно по информации, что у жертвы при себе крупная сумма наличных. В потоке машин бандиты пристраивались к транспорту жертвы и на светофоре разбивали стекло и вытаскивали сумку, рюкзак. Сегодня этот вид преступлений практически исчез.

Одно из самых дерзких преступлений последних лет, совершенных на самокате, — нападение на магазин Chaumet на Елисейских полях в Париже. Вооруженный мужчина лет 50–60 ворвался в салон, угрожая револьверами и бомбой, забрал дорогостоящую продукцию и скрылся. В штате Техас, США, похожим способом было совершено разбойное нападение на банк. Преступники использовали арендованный СИМ и были быстро вычислены, так как взяли его по собственной учетной записи.

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Как защититься

— Чтобы защититься от «рывка», стоит придерживаться простых правил: быть внимательным, не стоять в опасной близости от дороги на остановке, — рассказывает бывший сотрудник полиции Павел Уралов. — Сумку желательно носить через плечо — так ее сложнее сорвать. Если же началась борьба, стоит уступить преступнику — жизнь и здоровье дороже. В практике хватает случаев, когда пострадавший получал удар ножом в схватке с негодяями.

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