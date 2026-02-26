Лыжник Ардашев стал победителем скиатлона на чемпионате РФ в Южно-Сахалинске
Лыжник Сергей Ардашев 26 февраля стал победителем скиатлона на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
Ардашев преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 29,9 секунды. Второе место занял Егор Митрошин, отставший от лидера всего на 0,1 секунды. На третьей строчке расположился Андрей Кузнецов с отставанием 0,3 секунды от победителя. Пятерку лучших замкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Чемпионат России в Южно-Сахалинске продлится до 8 марта.
Смешанная эстафета пройдет в Южно-Сахалинске 28 февраля. Начало — в 08:30 мск, добавляет «Спорт-Экспресс».
Спортсменка Вероника Степанова в этот же день одержала победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию 20 км за 51 минуту 48,2 секунды. Второе место в гонке заняла Евгения Крупицкая, которая на финише уступила лидеру одну секунду.
