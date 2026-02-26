Лыжница Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Вероника Степанова 26 февраля одержала победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в эти дни в Южно-Сахалинске.
Спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 51 минуту 48,2 секунды. Второе место в гонке заняла Евгения Крупицкая, которая на финише уступила лидеру одну секунду. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 2,9 секунды.
В этот же день в 09:00 мск в Южно-Сахалинске пройдет мужской скиатлон, добавляет «Спорт-Экспресс».
Крупицкая 25 февраля выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Серебряную медаль завоевала Алиса Жамбалова, уступив победительнице 3,1 секунды.
