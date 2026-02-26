Реклама
В Москве простились с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Москве состоялась церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко на территории управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу. Кадры церемонии 26 февраля публикуют «Известия».

На мероприятии находились родственники, коллеги и знакомые Братущенко и представители органов исполнительной власти. Венки прислали правительство Москвы, столичные МВД и Госавтоинспекция, управления московской полиции. На представленных кадрах видно, что сотрудники полиции, сослуживцы и семья погибшего возлагают цветы к гробу сотрудника.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркнул, что Братущенко был «настоящим полицейским», который всегда стоял на передовой и встречался с преступниками первым. Он отметил, что Братущенко уберег многих людей, в том числе коллег, ценой своей жизни.

«Несколько тысяч человек пришли проститься со стражем правопорядка, ценой своей жизни остановившим преступника. После завершения траурной церемонии Денис Братущенко будет похоронен с воинскими почестями», — написали в МАХ в пресс-службе московской полиции.

Братущенко было 34 года. В столичной полицию он служил с марта 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Взрыв автомобиля ДПС на северо-востоке Москвы. Что известно

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что исполнитель взрыва на площади Савеловского вокзала, скорее всего, был завербован через интернет. Путин добавил, что в данной ситуации требуется проведение дополнительной работы со стороны сотрудников спецслужб. Он также предположил, что исполнитель теракта, вероятно, ничего не знал о цели своих действий.

О взрыве в автомобиле ДПС на северо-востоке Москвы сообщили 24 февраля. Во время этого сотрудники Госавтоинспекции находились в автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, в результате один из них пострадал, Братущенко погиб. Также из-за детонации взрывного устройства погибли два человека, еще два пострадали.

При этом взорвавший машину погиб на месте происшествия, его самоподрыв был причиной происшествия с машиной ДПС. После этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семьям погибшего при взрыве автомобиля в столице, а также пострадавшим окажут необходимую помощь.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

