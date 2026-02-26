В Екатеринбурге задержали несовершеннолетних участников экстремистской ячейки
В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали лидера и четырех членов праворадикальной экстремистской ячейки. Об этом 26 февраля сообщил источник «Известий».
По его словам, все задержанные являются несовершеннолетними — им 14 и 16 лет. В ходе обысков по местам их проживания изъяты предметы, подтверждающие причастность подростков к нападениям на жителей нескольких районов города.
Уточняется, что преступления совершались с целью причинения вреда жизни и здоровью из-за идеологии ненависти к представителям других религий и национальностей. Сейчас с фигурантами проводятся оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Правоохранители 17 февраля пресекли противоправную деятельность жительницы Донецка, которая публично призывала к совершению экстремистских действий. Отмечалось, что женщина, используя мессенджер Telegram, неоднократно размещала в общедоступных чатах комментарии, направленные на возбуждение насилия в отношении людей, выделенных по признаку национальности.
