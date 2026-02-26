Реклама
Логвинов: слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля

Слушания кандидатов на пост нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) стартуют 20 апреля. Об этом в четверг, 26 февраля, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Кандидатуры, как объяснил он, стали выдвигаться еще в ноябре прошлого года. К настоящему времени в конкурсе принимают участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который был номинирован Буэнос-Айресом, и экс-президент Чили, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которую выдвинули Сантьяго, Бразилиа и Мехико.

«Следующим этапом станет проведение в Генеральной Ассамблее ООН так называемых интерактивных диалогов, слушаний с претендентами, которые начнутся на неделе с 20 апреля», — сказал Логинов ТАСС.

По его словам, в рамках выступлений желающие стать генсеком ООН смогут презентовать свою предвыборную программу, поделиться оценками текущей деятельности ООН и взглядами на выстраивание ее работы в будущем. Слушающие их представители государств-членов уполномочены задавать интересующие вопросы.

Всем миром: как была создана ООН
80 лет назад были заложены основы новой международной системы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 февраля сообщила, что Россия ведет работу, чтобы не допустить мутации ООН в «дубину» в руках одной группы стран. Она напомнила, что этот орган должен быть равноправным и действовать ради достижения общего результата.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

