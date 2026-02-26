Логвинов: слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля
Слушания кандидатов на пост нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) стартуют 20 апреля. Об этом в четверг, 26 февраля, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Кандидатуры, как объяснил он, стали выдвигаться еще в ноябре прошлого года. К настоящему времени в конкурсе принимают участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который был номинирован Буэнос-Айресом, и экс-президент Чили, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которую выдвинули Сантьяго, Бразилиа и Мехико.
«Следующим этапом станет проведение в Генеральной Ассамблее ООН так называемых интерактивных диалогов, слушаний с претендентами, которые начнутся на неделе с 20 апреля», — сказал Логинов ТАСС.
По его словам, в рамках выступлений желающие стать генсеком ООН смогут презентовать свою предвыборную программу, поделиться оценками текущей деятельности ООН и взглядами на выстраивание ее работы в будущем. Слушающие их представители государств-членов уполномочены задавать интересующие вопросы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 февраля сообщила, что Россия ведет работу, чтобы не допустить мутации ООН в «дубину» в руках одной группы стран. Она напомнила, что этот орган должен быть равноправным и действовать ради достижения общего результата.
