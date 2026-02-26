Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

СМИ узнали о планах ЕС отменить вето Венгрии за счет обещания поставок по «Дружбе»

Politico: ЕС хочет отменить вето Венгрии, обещая вернуть поставки по «Дружбе»
0
EN
Фото: TASS/AP/Sven Kaestner
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Евросоюз (ЕС) намерен отменить вето Венгрии при условии возобновления поставок нефти по «Дружбе», чтобы Украина смогла получить кредит на €90 млрд от европейских стран. Об этом 26 февраля сообщила газета со ссылкой на источники.

«Четыре дипломата и высокопоставленный чиновник <… > утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето», — говорится в материале.

По данным издания, у ЕС «нет времени на юридический вариант» преодоления вето Будапешта.

При этом уточняется, что создание нового документа, содержащего обещание восстановить российские нефтяные потоки через трубопровод, является «более реалистичным способом обойти проблему» с вето.

«Дружба» заканчивается: Венгрия и Словакия призвали ЕК защитить нефтепровод от Украины
Что известно о главном нефтепроводе из России в Европу

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто 23 февраля сообщил, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Венгрия расценивает остановку Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет.

До этого Сийярто также заявил, что Еврокомиссия действует в интересах Украины, а не стран — членов Евросоюза. Министр подчеркнул, что Киев начал «явный политический шантаж Венгрии» с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026