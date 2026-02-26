СМИ узнали о планах ЕС отменить вето Венгрии за счет обещания поставок по «Дружбе»
Евросоюз (ЕС) намерен отменить вето Венгрии при условии возобновления поставок нефти по «Дружбе», чтобы Украина смогла получить кредит на €90 млрд от европейских стран. Об этом 26 февраля сообщила газета со ссылкой на источники.
«Четыре дипломата и высокопоставленный чиновник <… > утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето», — говорится в материале.
По данным издания, у ЕС «нет времени на юридический вариант» преодоления вето Будапешта.
При этом уточняется, что создание нового документа, содержащего обещание восстановить российские нефтяные потоки через трубопровод, является «более реалистичным способом обойти проблему» с вето.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто 23 февраля сообщил, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Венгрия расценивает остановку Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет.
До этого Сийярто также заявил, что Еврокомиссия действует в интересах Украины, а не стран — членов Евросоюза. Министр подчеркнул, что Киев начал «явный политический шантаж Венгрии» с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу.
