Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска Центробанка в закрытом режиме
Бельгийский депозитарий Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска Центрального банка (ЦБ) РФ в закрытом режиме. Об этом 26 февраля свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что жалоба поступила в московский суд еще 13 февраля. При этом она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, уточняет «Газета.Ru».
В январе Арбитражный суд столицы закрыл рассмотрение иска ЦБРФ к Euroclear. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Банка России. Регулятор просил закрыть заседание, так как в деле будут представлены материалы с информацией ограниченного доступа, в частности банковской тайной.
Тогда же суд начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В декабре прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор рассматривает возможность защиты своих интересов в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах. Сам Euroclear в ответ заявил о готовности защищаться в российских судах по искам из-за блокировки активов России.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ