Потанин раскрыл детали покупки Т-Банка

Потанин рассказал о разговоре с Тиньковым при покупке Т-Банка
Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев
Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин поговорил по видеосвязи с бизнесменом Олегом Тиньковым (внесен в перечень иноагентов в России) перед покупкой у того акций Т-Банка. Об этом он 26 февраля рассказал в интервью журналу Forbes.

«Я до этого с Олегом Тиньковым не встречался и не знал его лично. Предложил сделать видеозвонок хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Мы познакомились, поговорили, я спросил: «Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания?» Он говорит: «Пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро, и La Datcha российскую забери по какой-то оценке», — сказал Потанин.

Он отметил, что команда Тинькова искала покупателя, который был готов быстро заплатить и которого может одобрить регулятор. По его словам, на подготовку к сделке ушло три-четыре дня, а ее общая стоимость, в которую вошли банк, облигации и La Datcha, составила около $400 млн. При этом, как сообщил Потанин, La Datcha вскоре была продана.

«Я всё это рассказываю к тому, что в этой сделке была скорость, но не моя. Я свою команду настраиваю на то, что хорошие сделки надо уметь взять и надо быстро по ним принять решение. В каком-то смысле я этим горжусь даже больше, чем своей собственностью, потому что научил своих ребят быстро готовить решение», — поделился он.

Объединенное целое: как изменит рынок присоединение Росбанка к Т-Банку
Останутся ли у участников сделки свои отделения и что будет с их брендами

Потанин 19 февраля обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить его бывшей супруге Наталии Потаниной продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Лондона. Заявитель считает, что разбирательство в английском суде может привести к пересмотру решения Верховного суда РФ от 2018 года о разделе имущества между бывшими супругами, которое уже вступило в законную силу.

В 2019 году сообщалось, что бывшая супруга Потанина подала исковое заявление в лондонский суд с требованием о разделе имущества. Уточнялось, что через британский суд она хочет получить £5,8 млрд (около $7 млрд). Пресненский суд Москвы 27 июля 2017 года отказался взыскать с Потанина 850 млрд рублей в пользу его экс-супруги Натальи в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

