СМИ сообщили о рекордном иске бывшей жены Потанина к бизнесмену в Лондоне

Бывшая супруга российского бизнесмена, главы «Норникеля» Владимира Потанина подала исковое заявление в лондонский суд с требованием о разделе имущества. Об этом сообщают газеты The Times и The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации британских изданий, Наталья Потанина хочет получить £5,8 млрд (около $7 млрд).

В 2019 году журнал Forbes оценил состояние ее бывшего супруга, остающегося одним из богатейших бизнесменов России, в £18,1 млрд (около $22 млрд), напоминает телеканал «360».

Интересы Натальи Потаниной будет представлять королевский адвокат Чарльз Ховард.

Потанин нанял для защиты своих интересов Фиону Шеклтон, считающуюся одним из сильнейших адвокатов Великобритании. Она специализируется на бракоразводных процессах. Клиентами Шеклтон в разное время были музыкант Пол Маккартни и принц Уэльский Чарльз.

27 июля 2017 года Пресненский суд Москвы отказался взыскать с Потанина 850 млрд рублей в пользу его экс-супруги Натальи в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний.

Владимир и Наталья Потанины состояли в браке 30 лет. Они официально расторгли свои отношения в 2014 году. После раздела имущества бывшая супруга миллиардера получила два дома и три земельных участка. Также Потанин выплатил ей компенсацию в размере 380 миллионов рублей.