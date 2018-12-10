К стратегии роста: Потанин рассказал Путину на что потратит $12 млрд

К 2023 году «Норильский никель» решит свои проблемы в сфере экологии. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления горно-металлургической компании Владимир Потанин. По его словам, выбросы серы сократятся на 75%, а на экопроекты будет потрачено 150 млрд рублей. В целом в модернизацию «Норникель» вложит $12 млрд. Это необходимо не только для того, чтобы увеличить производство товарных металлов на 20–25%. Компания намерена перейти от стратегии удержания объемов к стратегии роста.

Проблемы в наследство

Встречу с главой «Норникеля» президент начал с обсуждения экологических вопросов. Глава государства отметил, что это одна из важнейших проблем компании. Владимир Потанин согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что эти проблемы достались «Норникелю» в наследство. К 2023 году они будут решены. К примеру, выборы серы будут снижены на 75%.

— Она будет вся собрана, и будем производить серную кислоту из этой серы, нейтрализовывать ее по отечественным технологиям и хранить в безопасном режиме, — пояснил глава горно-металлургической компании. — На эти цели мы расходуем порядка 150 млрд рублей, это очень для нас серьезные инвестиции. Рассчитываем определенную поддержку получить от государства в реализации [программы решения] данных проблем.

В 2016 году компания закрыла никелевый завод в Норильске, который наносил наибольший вред экологии. Это решение позволило на 30–35% сократить выбросы, рассказал глава «Норильского никеля».

— В этом году у нас стартовал проект на медном заводе. Это второй по старости и отсталости завод, соответственно, это вторая фаза решения проблемы, — продолжил Владимир Потанин. — На будущий год мы запускаем третью и финальную фазу улавливания на нашем самом крупном и самом современном заводе — на Надеждинском заводе. Таким образом, мы требования регуляторов, требования государства выполним, безусловно, и в 2023 году об этом отчитаемся. Но мы хотим, чтобы люди почувствовали эффект немного раньше.

Экологическая программа действует и на Кольском полуострове — второй производственной площадке «Норильского никеля». По словам главы компании, благодаря модернизации производства к 2020 году количество выбросов там будет снижено вдвое. В результате экологическая обстановка улучшится не только в городах Мурманской области, но и в соседних районах — Финляндии и Норвегии.

Планы на 12 млрд

Владимир Потанин также поделился с президентом планами по инвестициям в развитие «Норильского никеля»: программа внушительная — в ближайшие пять лет в модернизацию будет вложено более $12 млрд. К 2023–2024 году планируется обеспечить прирост производства товарных металлов на 20–25%. Для этого объем добываемой руды придется увеличить в полтора раза, пояснил руководитель компании.

— На фоне того что содержание металла в руде у нас падает, соответственно, поддерживать это достаточно непросто, нужно уже увеличивать объемы руды, — сообщил глава «Норникеля». — Сейчас за счет новой инвестиционной программы мы обеспечим переход от стратегии удержания объемов к стратегии роста.

В 2018 году компания произвела более 200 тыс. т никеля и свыше 350 тыс. т меди. Также «Норникель»приблизился к поставкам рекордного объема палладия и платины. Из-за ужесточения экологических требований всё большему количеству мировых производителей автомобилей требуются эти металлы для выпуска катализаторов для очистки воздуха.

Социальная нагрузка

Председатель правления горно-металлургической компании рассказал президенту и о том, как в «Норникеле» решили перестроить корпоративную систему здравоохранения. В частности, планируется создание дополнительных медицинских центров с современным оборудованием. Это необходимо для того, чтобы в течение 3–4 лет продемонстрировать прогресс по части профилактики и лечения профессиональных и других заболеваний, рассказал Владимир Потанин.

По его словам, программы повышения производительности труда и эффективности в значительной степени базируются на цифровых технологиях. Их внедрением активно занимаются и рядовые сотрудники, сказал глава «Норникеля».

— Как вы поощряете людей за эту инициативу? — спросил президент.

— Мы на предприятия отдали право и поощрять людей за эффект, и самим дальше развивать те технологии, которые этот успех дают, — ответил Владимир Потанин. — Мы отдаем 25% от эффекта работникам и еще 10% отдаем на инновационные технологии. Пока нам кажется, что это работает достаточно эффективно.

Владимир Путин также поинтересовался размером средней заработной платы на предприятиях компании. Владимир Потанин рассказал, что она составляет более 90 тыс. рублей в месяц.