Завершено оформление наследства на акции покойного совладельца «Самолета» Кенина
Оформление наследственных прав на акции покойного акционера девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, скончавшегося в августе 2025 года, завершено. Об этом 26 февраля сообщил управляющий активами семьи Кенина — компания «ОМД-Капитал».
Отмечается, что все наследственные активы, включая акции ПАО «ГК «Самолет», которые ранее принадлежали Кенину, были переданы законным наследникам в соответствии с законом. Структура владения акциями и принципы контроля над ними остались неизменными. Акции продолжают быть активом семьи в рамках долгосрочной стратегии, ориентированной на значительный рост компании.
Кроме того, компания подчеркнула, что на данный момент не планируется продажа пакета акций, который составляет 29,12% от общего числа акций «Самолета».
«Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса», — приводит сообщение пресс-релиза «РИА Новости».
10 августа 2025 года стало известно о смерти крупнейшего акционера группы «Самолет» Кенина в возрасте 56 лет. В компании мужчину назвали редким человеком, одаренным природными талантами, а также отличным организатором и успешным предпринимателем. Отмечалось, что он был одним из числа тех, кто оставляют на земле свой след.
