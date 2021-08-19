На взлете: группа «Самолет» может выкупить весь бизнес ГК «Интеко»

Девелоперская группа «Самолет», которой владеют бизнесмены Павел Голубков, Игорь Евтушевский и Михаил Кенин, планирует купить весь бизнес ГК «Интеко» за 32 млрд рублей , рассказали «Известиям» источники в отрасли, знакомые с ситуацией. Сейчас ГК «Интеко» на 100% принадлежит банку «Траст», а до 2011 года группа была подконтрольна Елене Батуриной — жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Сделку предполагается закрыть в начале сентября, все активы перейдут новому собственнику, утверждают собеседники редакции. По мнению экспертов, «Самолет» — один из наиболее вероятных интересантов в приобретении «Интеко». У команды последней есть хороший опыт в реализации проектов в регионах, а также земельный банк и мощная производственная база. Сделка позволит «Самолету» выйти на третье место в топе застройщиков России и на пятое по Москве.

Покупатель найден

Девелоперская группа компаний «Самолет» планирует приобрести группу «Интеко» за 32 млрд рублей, рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, сделку предполагается закрыть в начале сентября.

Справка «Известий» Возможная сделка может стать одной из самых крупных в истории рынка недвижимости России. Для сравнения, в 2016 году ПИК приобрела «Мортон». Подробности сделки тогда не разглашалась, однако СМИ называли сумму 18,8 млрд рублей без учета долга, который составил порядка 30 млрд рублей. В 2019 году группа «Эталон» приобрела 51% «Лидер-Инвест» за 15,2 млрд рублей.

По данным СМИ, «Самолетом» владеют бизнесмены Павел Голубков (47,5%), Игорь Евтушевский (10%) и Михаил Кенин (37,5%). Сегодня «Интеко», по данным СПАРК, на 100% принадлежит банку «Траст» , 97,7% которого находятся в собственности Банка России.

До 2011 года группа была подконтрольна Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова . Затем ее выкупили бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95% акций) и один из кредиторов Сбербанка (5%). В феврале 2018-го 87,5% ГК принадлежали Рост-банку, которым ранее владел Микаил Шишханов, и 7,5% — «Сбербанк инвестициям». В июле 2018 года произошло присоединение Рост-банка к банку «Траст».

В начале июня 2021 года президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов говорил «Интерфаксу», что банк готов продать «Интеко», при этом хочет получить за группу высокую цену.

На взлете Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

«Интересанты есть. Мы также, как и по многим активам, ведем переговоры по «Интеко» в том числе. Просто мы ценим этот актив, за него торгуемся. Сейчас по «Интеко» нет никаких корпоративных барьеров для того, чтобы этот актив продать, вопрос цены», — цитировало агентство Соколова.

Также Александр Соколов отмечал, что к концу года капитализация «Интеко», по консервативным оценкам, приблизится к 26–27 млрд рублей, а реальная составит около 32 млрд рублей.

В «Интеко» запрос «Известий» перенаправили в «Траст», где от комментариев отказались. Так же поступили и в группе «Самолет». «Известия» направили запрос в ЦБ.

В ФАС «Известиям» сообщили, что ходатайство по согласованию сделки между указанными компаниями в антимонопольную службу пока не поступало.

Шаг к третьему месту

По оценке «Единого ресурса застройщиков», сегодня в топе девелоперов ГК «Самолет» занимает четвертую строчку , «Интеко» — 24-ю.

— ГК «Самолет» — чрезвычайно активно развивающийся застройщик. В первом рейтинге застройщиков (от начала 2017 года) компания занимала 15-е место с объемом в строительстве 570 тыс. кв. м жилья. Сейчас «Самолет» является четвертым по величине застройщиком в России с объемом строительства 2,2 млн кв. м, — отметил руководитель «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик.

«Самолет» — один из наиболее вероятных интересантов в приобретении «Интеко», считает он. У команды «Интеко» хороший опыт реализации проектов в регионах, а также земельный банк и мощная производственная база, пояснил Кирилл Холопик.

На взлете Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

— Если «Самолет» поглотит «Интеко», то он сразу выйдет на третье место в топе застройщиков России и вплотную приблизится к ЛСР . Существенно усилится позиция компании в Москве, где у «Интеко» основной земельный банк. В итоге «Самолет» может войти в топ-5 застройщиков столицы, — уверен он.

«Самолет» с приобретением этого актива может значительно усилить свои позиции в сегменте «бизнес-класс», согласна и глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Наступило время слияний и поглощений и это плюс для рынка: объединяются финансовые, земельные и командные ресурсы холдингов, добавила она.

Для «Самолета» это возможность выйти с новыми проектами на рынок премиальной недвижимости Москвы, считает директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев. До этого группа специализировалась исключительно на строительстве жилых комплексов эконом- и комфорт-класса. При этом компания уже заявляла, что планирует развивать проекты не только бизнес-, но и премиум-класса. А «Интеко» известен как раз такими объектами, добавил он.

Сделка вполне логична с точки зрения развития, полагает генеральный директор CBRE в России Владимир Пинаев. По его мнению, вряд ли продажа «Интеко» каким-то образом связана с финансовыми трудностями компании. Для собственника группы эта компания — непрофильный актив. Сейчас наблюдается процесс консолидации строительной отрасли, однако говорить о ее монополизации слишком рано, уверен он.

На взлете Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

— На протяжении последних двух лет мы наблюдали непрерывное снижение количества застройщиков. С рынка уходили те, кто не смог работать в условиях проектного финансирования. Однако последние три месяца мы видим быстрый рост числа застройщиков. Появляются новые игроки, что способствует увеличению конкуренции, — добавил Кирилл Холопик.

В результате сделки «Самолет» может получить неплохой портфель для поступательного развития в Москве, в новой нише. Но глобально расстановка сил не изменится, поскольку отрасль достаточно фрагментирована — на рынке не один крупный игрок, отметил партнер S.A. Ricci Петр Виноградов.