Жилищное вредительство: Urban Group заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей

Перед банкротством в 2018-м группа компаний Urban Group продала трем аффилированным с холдингом фирмам более 460 квартир на 5 млрд рублей в недостроенных жилых комплексах , сказано в обращениях депутата Госдумы Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД (есть у «Известий»). Теперь эти структуры ожидают получить недвижимость, которую достраивают за бюджетные средства, указал парламентарий. Он попросил силовые ведомства провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. Также запрос о проверке вероятно аффилированных с банкротом компаний в МВД Подмосковья направил Фонд защиты дольщиков, сообщили «Известиям» в организации.

Ущерб бюджету

В 2018 году по решению Арбитражного суда Московской области Urban Group признали банкротом . Группа компаний оставила более 13 тыс. недостроенных квартир в нескольких жилых комплексах: «Лайково», «Митино О2», «Опалихе О3», «Лесобережном» и «Видном городе» . Объекты перешли Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, который привлек для завершения проектов подрядные организации: «Крокус» (Crocus Group) и «Политехстрой». Работы ведут за бюджетные средства, сообщили в фонде.

Жилищное вредительство Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Для завершения всех строек обанкротившейся группы необходимо до 71 млрд рублей . При этом в реестры требований участников строительства (РТУС) были включены юридические лица, аффилированные с бывшими застройщиками , сказано в обращениях депутата ГД, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД, с которыми ознакомились «Известия».

В частности, в документе указано, что в РТУС жилого комплекса «Митино О2» (застройщик — «Экоквартал», входивший в ГК Urban Group) включены требования юрлиц «Инжстройтехнология» и «Строй-Конструкция». Требования тех же компаний и фирмы «СтройНедвижимость» вошли в реестр ЖК «Лайково» (застройщик «Ивастрой»), указано в обращении.

Источник, близкий к ГК Urban Group до банкротства, подтвердил, что эти компании действительно имели непосредственное отношение к группе и являлись аффилированными . СМИ писали о связях «СтройНедвижимости» и «Инжстройтехнологии» с Urban Group, когда освещали банкротство группы в 2018 году. Отмечалось, что их номера телефонов совпадают с аналогичными данными подконтрольных Urban Group ООО «Урбан-групп» и ООО «Урбан-проектирование».

Суммарно перечисленные в обращении юридические лица претендуют более чем на 460 квартир как участники долевого строительства, отметил депутат в обращении. «При текущей стоимости квадратного метра жилья схожего класса объем недополученных из-за этого средств бюджетом РФ составит не менее 5 млрд рублей », сказано в документе. Депутат попросил провести проверку руководства и бенефициаров компаний «Инжстройтехнология», «Строй-Конструкция» и «СтройНедвижимость» на предмет уголовно наказуемых деяний и «инициировать привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».

Дозвониться до указанных компаний не удалось.

Фонд защиты прав участников долевого строительства обратился в ГУ МВД России по Московской области с аналогичным обращением , сообщили в фонде «Известиям». В частности, насчет включения в РТУС компаний «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость» и «Строй-Конструкция», уточнили в фонде.

Жилищное вредительство Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Там рассказали, что незадолго до банкротства Urban Group эти юрлица купили порядка 475 квартир в ЖК «Лайково» и ЖК «Митино О2» у компаний, входящих в ГК Urban Group («Континент Проект», «Хайгейт», «Экоквартал», «Ваш город», «Ивастрой»), возможно, по заниженным ценам. В результате анализа общедоступных источников выявлена возможность аффилированности этих трех юридических лиц с представителями группы компаний, добавили в фонде.

По подсчетам Фонда защиты дольщиков, эти компании могут получить квартиры общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Фонд направил обращение в ГУ МВД, чтобы не допустить возможного нанесения ущерба бюджету РФ, подчеркнули там.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, МВД России и ГУ МВД по Московской области.

Интересные связи

Владельцем и совладельцем группы Urban Group выступали Александр Долгин и Андрей Пучков соответственно. По данным базы СПАРК, сейчас 95% ее уставного капитала принадлежит кипрской «Лэйк Бриз Инвестментс Лимитед» (Lake Breeze investments limited), 5% — Андрею Пучкову. До 20 августа 2020-го «директором (управляющей компанией) Lake Breeze investments limited выступала Chriseo Investments Limited», свидетельствуют данные The Open Database Of The Corporate World (Открытая база данных корпоративного мира). По информации ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», директорами Chriseo Investments Limited, в свою очередь, являлись Арсений и Кирилл Долгины (судя по всему, это могут быть сыновья Александра Долгина).

Жилищное вредительство Фото: РИА Новости/​Антон Денисов

По данным СПАРК, учредителем «Инжстройтехнология» с долей в уставном капитале 100% является британская «Вексли Лимитед», до 31 марта 2021-го 99% уставного капитала принадлежали кипрской Lega Alta Metal limited. В письме депутата сказано, что ее «директором (управляющей компанией) выступает Chriseo investments limited».

Учредитель «Строй-Конструкции» — «Энергостандарт», 80% уставного капитала которого до 25.11.2020 года принадлежали «Урбан-Девелопмент». Его гендиректором с 19 августа 2008-го по 06 июня 2018-го был Андрей Пучков, свидетельствуют данные СПАРК. Одним из учредителей «Стройнедвижимости» с долей участия 99% является «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения», учредителем и единственным участником которого до 15 июня 2020-го была Aranso Investments limited (Кипр), с управляющей компанией Chriseo investments limited.

Конкурсным управляющим по итогам банкротства компаний «Континент Проект», «Хайгейт», «Экоквартал», «Ваш город», «Ивастрой» назначена Светлана Аглинишкене.

— По компаниям «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость», «Строй-Конструкция» мы отказали во включении в реестр требований участников строительства и подали в суд на оспаривание сделок. Требования стали предметом споров в Арбитражном суде Московской области и вышестоящих инстанциях. По их итогам требования были признаны обоснованными и включены в РТУС, — рассказала Светлана Аглинишкене «Известиям».

Гражданские риски

В последнее время «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость», «Строй-Конструкция» начали заключать договоры по переуступке прав требований на квартиры с физлицами, сказал Александр Якубовский. Покупатели такого жилья могут оказаться в зоне риска, именно в защиту интересов таких граждан, а также средств бюджета были направлены депутатские запросы, добавил он.

— Если решение о включении этих юрлиц в РТУС пересмотрят, есть большие риски для конечных, добросовестных покупателей квартир . Суд будет принимать решение исходя из совокупности данных. Существует вероятность признания ничтожными сделок по переуступке договоров долевого участия или переходу прав собственности на квартиры из этого перечня, — пояснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

В целом, юрлица часто выступают дольщиками, как и обычные люди, отметил член комиссии Ассоциации юристов России «О несостоятельности (банкротстве)» Илья Софонов. Это прибыльный бизнес: квартиры перепродаются или компании оставляют их себе, чтобы сдавать в аренду, пояснил он. Но число ДДУ с юрлицами редко превышает 5-10% от общего числа в проекте, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Жилищное вредительство Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Также до введения проектного финансирования юрлицa часто выступали соинвесторами строительства: выкупали квартиры с дисконтом на начальных этапах и продавали их. Застройщик полученные средства направлял на возведение объектов, рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.