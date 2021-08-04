Жилищное вредительство: Urban Group заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей
Перед банкротством в 2018-м группа компаний Urban Group продала трем аффилированным с холдингом фирмам более 460 квартир на 5 млрд рублей в недостроенных жилых комплексах, сказано в обращениях депутата Госдумы Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД (есть у «Известий»). Теперь эти структуры ожидают получить недвижимость, которую достраивают за бюджетные средства, указал парламентарий. Он попросил силовые ведомства провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. Также запрос о проверке вероятно аффилированных с банкротом компаний в МВД Подмосковья направил Фонд защиты дольщиков, сообщили «Известиям» в организации.
Ущерб бюджету
В 2018 году по решению Арбитражного суда Московской области Urban Group признали банкротом. Группа компаний оставила более 13 тыс. недостроенных квартир в нескольких жилых комплексах: «Лайково», «Митино О2», «Опалихе О3», «Лесобережном» и «Видном городе». Объекты перешли Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, который привлек для завершения проектов подрядные организации: «Крокус» (Crocus Group) и «Политехстрой». Работы ведут за бюджетные средства, сообщили в фонде.
Для завершения всех строек обанкротившейся группы необходимо до 71 млрд рублей. При этом в реестры требований участников строительства (РТУС) были включены юридические лица, аффилированные с бывшими застройщиками, сказано в обращениях депутата ГД, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД, с которыми ознакомились «Известия».
В частности, в документе указано, что в РТУС жилого комплекса «Митино О2» (застройщик — «Экоквартал», входивший в ГК Urban Group) включены требования юрлиц «Инжстройтехнология» и «Строй-Конструкция». Требования тех же компаний и фирмы «СтройНедвижимость» вошли в реестр ЖК «Лайково» (застройщик «Ивастрой»), указано в обращении.
Источник, близкий к ГК Urban Group до банкротства, подтвердил, что эти компании действительно имели непосредственное отношение к группе и являлись аффилированными. СМИ писали о связях «СтройНедвижимости» и «Инжстройтехнологии» с Urban Group, когда освещали банкротство группы в 2018 году. Отмечалось, что их номера телефонов совпадают с аналогичными данными подконтрольных Urban Group ООО «Урбан-групп» и ООО «Урбан-проектирование».
Суммарно перечисленные в обращении юридические лица претендуют более чем на 460 квартир как участники долевого строительства, отметил депутат в обращении. «При текущей стоимости квадратного метра жилья схожего класса объем недополученных из-за этого средств бюджетом РФ составит не менее 5 млрд рублей», сказано в документе. Депутат попросил провести проверку руководства и бенефициаров компаний «Инжстройтехнология», «Строй-Конструкция» и «СтройНедвижимость» на предмет уголовно наказуемых деяний и «инициировать привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».
Дозвониться до указанных компаний не удалось.
Фонд защиты прав участников долевого строительства обратился в ГУ МВД России по Московской области с аналогичным обращением, сообщили в фонде «Известиям». В частности, насчет включения в РТУС компаний «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость» и «Строй-Конструкция», уточнили в фонде.
Там рассказали, что незадолго до банкротства Urban Group эти юрлица купили порядка 475 квартир в ЖК «Лайково» и ЖК «Митино О2» у компаний, входящих в ГК Urban Group («Континент Проект», «Хайгейт», «Экоквартал», «Ваш город», «Ивастрой»), возможно, по заниженным ценам. В результате анализа общедоступных источников выявлена возможность аффилированности этих трех юридических лиц с представителями группы компаний, добавили в фонде.
По подсчетам Фонда защиты дольщиков, эти компании могут получить квартиры общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Фонд направил обращение в ГУ МВД, чтобы не допустить возможного нанесения ущерба бюджету РФ, подчеркнули там.
«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, МВД России и ГУ МВД по Московской области.
Интересные связи
Владельцем и совладельцем группы Urban Group выступали Александр Долгин и Андрей Пучков соответственно. По данным базы СПАРК, сейчас 95% ее уставного капитала принадлежит кипрской «Лэйк Бриз Инвестментс Лимитед» (Lake Breeze investments limited), 5% — Андрею Пучкову. До 20 августа 2020-го «директором (управляющей компанией) Lake Breeze investments limited выступала Chriseo Investments Limited», свидетельствуют данные The Open Database Of The Corporate World (Открытая база данных корпоративного мира). По информации ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», директорами Chriseo Investments Limited, в свою очередь, являлись Арсений и Кирилл Долгины (судя по всему, это могут быть сыновья Александра Долгина).
По данным СПАРК, учредителем «Инжстройтехнология» с долей в уставном капитале 100% является британская «Вексли Лимитед», до 31 марта 2021-го 99% уставного капитала принадлежали кипрской Lega Alta Metal limited. В письме депутата сказано, что ее «директором (управляющей компанией) выступает Chriseo investments limited».
Учредитель «Строй-Конструкции» — «Энергостандарт», 80% уставного капитала которого до 25.11.2020 года принадлежали «Урбан-Девелопмент». Его гендиректором с 19 августа 2008-го по 06 июня 2018-го был Андрей Пучков, свидетельствуют данные СПАРК. Одним из учредителей «Стройнедвижимости» с долей участия 99% является «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения», учредителем и единственным участником которого до 15 июня 2020-го была Aranso Investments limited (Кипр), с управляющей компанией Chriseo investments limited.
Конкурсным управляющим по итогам банкротства компаний «Континент Проект», «Хайгейт», «Экоквартал», «Ваш город», «Ивастрой» назначена Светлана Аглинишкене.
— По компаниям «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость», «Строй-Конструкция» мы отказали во включении в реестр требований участников строительства и подали в суд на оспаривание сделок. Требования стали предметом споров в Арбитражном суде Московской области и вышестоящих инстанциях. По их итогам требования были признаны обоснованными и включены в РТУС, — рассказала Светлана Аглинишкене «Известиям».
Гражданские риски
В последнее время «Инжстройтехнология», «СтройНедвижимость», «Строй-Конструкция» начали заключать договоры по переуступке прав требований на квартиры с физлицами, сказал Александр Якубовский. Покупатели такого жилья могут оказаться в зоне риска, именно в защиту интересов таких граждан, а также средств бюджета были направлены депутатские запросы, добавил он.
— Если решение о включении этих юрлиц в РТУС пересмотрят, есть большие риски для конечных, добросовестных покупателей квартир. Суд будет принимать решение исходя из совокупности данных. Существует вероятность признания ничтожными сделок по переуступке договоров долевого участия или переходу прав собственности на квартиры из этого перечня, — пояснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
В целом, юрлица часто выступают дольщиками, как и обычные люди, отметил член комиссии Ассоциации юристов России «О несостоятельности (банкротстве)» Илья Софонов. Это прибыльный бизнес: квартиры перепродаются или компании оставляют их себе, чтобы сдавать в аренду, пояснил он. Но число ДДУ с юрлицами редко превышает 5-10% от общего числа в проекте, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Также до введения проектного финансирования юрлицa часто выступали соинвесторами строительства: выкупали квартиры с дисконтом на начальных этапах и продавали их. Застройщик полученные средства направлял на возведение объектов, рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
Использовали схемы и недобросовестные застройщики — продавали недвижимость по заниженной цене аффилированной компании, которая затем реализовывала ее через механизм переуступки, отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. В случае с Urban Group следствие должно установить, каким образом расходовались полученные средства: были ли они направлены на попытку спасения компании — строительство домов и на расчеты с подрядчиками, либо это был вывод средств путем перевода в офшоры, что еще больше усугубило ситуацию, отметил Александр Ручьев.