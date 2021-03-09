Стенам помогают: с рынка ушли почти все ненадежные девелоперы

В 2020 году со столичного рынка ушли практически все мелкие ненадежные застройщики. Оставшиеся крупные игроки увеличили долю сданных вовремя новостроек в 2020 году на 5%, доведя эту цифру до 62%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости. Правда, практически не изменилось число долгостроев, сроки ввода которых задерживаются, несмотря на мораторий по их признанию проблемными, он действовал с апреля по декабрь 2020-го. В конце прошлого года таких недостроенных объектов было 2846, сейчас — 2861, сообщили «Известиям» в Фонде защиты прав дольщиков.

Несмотря на кризис

Даже несмотря на коронакризис и приостановку строек весной на целый месяц, в 2020 году доля сданных в срок объектов на рынке столичных новостроек массового сегмента выросла на 5%, сообщила «Известиям» управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. Этот параметр достиг 62,1% против 57% в 2019-м, уточнила она.

— Доля проектов со своевременным вводом действительно растет: девелоперы стремятся соблюдать сроки, и долгострои уходят в прошлое. Реформа долевого строительства вымыла с рынка случайных игроков, а для оставшихся сроки сдачи объектов становятся способом борьбы за клиента, — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Реформа долевого строительства, согласно которой девелоперы для возведения новостроек должны использовать кредитные средства и эскроу-счета вместо взносов дольщиков, стартовала в 2018 году (на добровольной основе). Обязательным использование эскроу-счетов стало с лета 2019-го, напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

С апреля 2020-го до конца года действовал мораторий по признанию новостроек проблемными. Как ни странно, после его окончания резкого роста долгостроев не произошло. По информации Фонда защиты прав дольщиков, в конце прошлого года реестр проблемных новостроек включал 2846 объектов, а теперь — 2861. Количество пострадавших граждан в конце 2019-го составляло 164 тыс. человек, сегодня — 185 тыс., рассказали в фонде.

— По оценке фонда, на сегодняшний день из 185 тыс. граждан права 27 тыс. человек фактически восстановлены. Тем не менее проблемные объекты, в которых эти граждане приобретали жилье, до настоящего времени по формальным основаниям остаются в реестре, а граждане — в общем учете пострадавших, — пояснили в организации.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в 2020 году было признано банкротами 162 застройщика, которые возводят 374 дома общей площадью 2,4 млн кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года число банкротств снизилось на 12%.

— Необходимо отметить комплекс мер, который по поручению президента был разработан в прошлом году: это и дополнительное финансирование на решение проблемы обманутых дольщиков, и субсидирование процентной ставки застройщикам, и еще целый ряд решений по поддержке отрасли. Кроме того, положительное влияние оказал переход на проектное финансирование, который позволил снизить риск появления новых обманутых граждан, — сказал «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Последние годы сокращается число банкротств крупных застройщиков. Так, в 2018 году ушли с рынка 12 девелоперов, которые строили более 100 тыс. кв. м жилья, в 2019-м их число снизилось до шести, а в 2020-м — до двух. При этом существенно выросло число банкротств мелких компаний, которые возводят менее 5 тыс. кв. м, рассказали «Известиям» в РАСК.

— С начала реформы долевого строительства рынок стал более прозрачным и конкурентоспособным, с него ушли ненадежные, неопытные компании, уступив место профессиональным игрокам, которые своевременно справляются со своими обязательствами, — пояснил Андрей Колочинский.

До 80% маленьких ненадежных девелоперов уже покинули рынок, добавил член совета директоров «Интеко» Александр Николаев.

Метры дорожают

Также положительно на состоянии стройотрасли в кризисном 2020-м сказалась господдержка в виде льготной ипотеки под 6,5%, отметил Андрей Колочинский. Действительно, развитие рынка пошло бы по гораздо более негативному сценарию, если бы не возросший многократно покупательский спрос, на который повлияла в том числе эта программа, добавил совладелец девелоперской «Группы Родина» Владимир Щекин.

Впрочем, резкий рост спроса в сочетании с увеличением себестоимости стройматериалов привел к серьезному подорожанию первичного жилья. Как ранее писали «Известия», за год цена 1 кв. м в новостройках в среднем выросла на 19%.

— В 2021 году цены не будут расти столь стремительно, как в 2020-м, но всё же можно с уверенностью говорить, что в среднесрочной перспективе они станут выше на 10–15%, — считает президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

Спрос на недвижимость сохранится и останется стабильным даже в случае отмены программы льготного ипотечного кредитования, полагает он.

Стенам помогают:1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Владимир Новиков

При этом, например, на рынке жилья Новой Москвы сокращается предложение — в феврале 2021 года на 10% относительно января. А средняя стоимость квадратного метра выросла на 36%, отметил директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов. Поэтому целесообразно сохранить существующие условия покупки, и в том числе льготную ипотеку или схожий по эффективности аналог, на более долгий срок. Стабильность финансовых условий станет стимулом для девелоперов насыщать рынок максимальным объемом нового предложения. Это поможет вернуть цены от ажиотажного уровня к нормальному, считает он.

В целом динамику цен на жилье в 2021 году действительно определит льготная ипотека и объем предложения на рынке, полагает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий».