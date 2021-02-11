Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали «Известиям» участники строительной отрасли. Ломовики в письме в Минпромторг сообщили, что стоимость стройматериалов вырастет из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла — такое постановление намерено утвердить правительство. Доля стройматериалов в цене квадратного метра составляет 30–40%. За прошлый год они уже подорожали на 50%.

Не в утиль

Правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. 3 февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза , отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Нововведения коснутся в том числе спецтехники для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и так далее. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг (копия есть у «Известий»). Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла.

Арматура цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Увеличение утильсбора — неоправданная мера, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции , сказала она. А ее цена, в свою очередь, будет влиять на себестоимость строительства и, как следствие, на цены на жилье , сказал «Известиям» Виктор Ковшевный.

Металл — одна из значительных составляющих строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей. Поэтому его подорожание ведет к росту стоимости стройки, подтвердил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

— В большинстве регионов рентабельность строительства многоквартирных домов низкая. Застройщики не смогут «проглотить» рост себестоимости строительства и будут вынуждены перекладывать этот рост в цену квадратного метра , — подчеркнул Антон Глушков.

Цена вопроса

За год стройматериалы, в частности арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40% в зависимости от класса проекта , рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Рост стоимости стройматериалов — одна из причин повышения цен на новостройки. За 2020-й они выросли на 15–19%. Девелоперы уже начали пересматривать свои прайс-листы.

— Дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов может спровоцировать подорожание первичного жилья еще на 5–7% к концу первого полугодия 2021 года , — подчеркнул директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков.

Арматура цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Поступательный рост цен продолжится, до середины года он будет находиться в пределах 5–7%, если не произойдет каких-то новых событий, стимулирующих ажиотажный спрос , согласен Андрей Колочинский.

По итогам января цены на новостройки уже подскочили на 3%. Такой рост всего за один месяц — очень высокий показатель, который говорит о возможности повторения ценовой динамики прошлого года , сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что получили письмо и направили ассоциации ответ. С момента ввода утильсбора на спецтехнику в 2016-м коэффициенты его размера не индексировались, отметили в ведомстве. Также «Известия» направили запросы в правительство и Минстрой.

Не только материалы

Цены на новостройки продолжат расти, считает заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета СРО Уральского объединения строителей Дмитрий Лопаткин.

— Сроки строительства увеличиваются из-за дефицита рабочих, также дорожает обслуживание строительства (оплата электричества, тепла). К концу года стоимость первичного жилья может вырасти до 15% , — полагает специалист.

Арматура цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На рост цен также влияет подорожание услуг рабочих и значительное падение объемов ввода новых проектов, указал Олег Колченко.

В 2021 году спрос на новостройки останется высоким, по крайней мере пока действует программа льготной ипотеки, ожидает Андрей Колочинский. На фоне высокого спроса сокращается объем предложения, отметил он. Например, в январе в Москве оно сократилось на 9% в площади и 7,6% в лотах, сказал эксперт.

— В первом полугодии мы также прогнозируем рост стоимости «квадрата» в новостройках на 5–7%, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от решения по льготной ипотеке , — отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Речь о жилищном кредите на квартиры в новостройках под 6,5% годовых. Льготная ипотека начала действовать в мае 2020-го. Программа была рассчитана до ноября, но власти продлили ее до июля 2021-го.

Арматура цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самый действенный способ стабилизации цен на новостройки, а также решения квартирного вопроса и реализации концепции доступного жилья — это увеличение объемов строительства, считает Олег Колченко. Для этого нужен целый комплекс мер, указал он. В частности, для стабилизации цен на арматуру можно рассмотреть механизм повышения таможенных пошлин на экспортируемую металлическую арматуру, чтобы не допустить дефицита и роста ее себестоимости на российском рынке, высказал мнение специалист.

Для застройщиков стоит упростить процедуры согласования проектов и обеспечить возможность поступательного раскрытия эскроу-счетов — это сократит срок оборачиваемости капитала и позволит запустить в работу больше проектов, отметил Олег Колченко. Подрядчиков можно стимулировать оформлять строителей в штат, считает он. Для граждан же важно оставить максимально выгодные ипотечные ставки с комфортным первоначальным взносом, полагает эксперт.