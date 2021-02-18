Нескорый ход: Москва и Петербург стали аутсайдерами по темпам стройки

Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку крупнейших регионов России по темпам строительства жилья. Об этом говорится в исследовании «Дом.РФ», с которым ознакомились «Известия». Среди лидеров по старту новых проектов — Приморский край, Тюменская область и Татарстан. В Приморье с конца 2019-го действует ипотека под 2%, что стимулирует активность девелоперов. Медленные же темпы появления новых проектов в столице обусловлены ограничительными мерами из-за пандемии, дефицитом рабочих, а также переходом на эскроу-счета. Поэтому пока доступность жилья там невысокая, говорят эксперты.

На последних рядах

На первом месте среди крупнейших регионов России по темпам запуска новых проектов строительства жилья в 2020 году оказался Приморский край. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ». В регионе в 2020 году начали реализовывать проекты площадью 520 тыс. кв. м жилья — 61% от объема всего строительства на начало 2020 года.

Помимо Приморья, высокие темпы показали Воронежская область (+49%, или 730 тыс. кв. м), Тюменская область (+48%, прирост в 923 тыс. кв. м), Татарстан (+46%, 928 тыс. кв. м), Удмуртская республика (+41%, 398 тыс. кв. м) и другие, рассказали в «Дом.РФ». Москва оказалась на 11-м месте (+26,2%, прирост в 4,3 млн кв. м), а Санкт-Петербург — на 19-м месте (+12,6%, 1,6 млн кв. м), добавили там.

Нескорый ход3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В Москве объем предложения в новостройках на фоне высокого спроса сокращается третий год подряд. Параллельно снижается количество новых объектов. Основная причина — переход рынка новостроек на эскроу-счета и проектное финансирование, — сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Переход увеличил срок оборачиваемости капитала застройщиков, привел к уходу с рынка сотен игроков в Москве и Подмосковье, пояснил он. Повышенный спрос в прошлом году только усугубил дисбаланс между спросом и предложением, добавил Олег Колченко. За год предложение в Москве уменьшилось на 18%, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Также в столицы невысокие темпы появления новых проектов объясняются приостановкой строек во время весеннего локдауна, увеличением времени на разработку проектной документации из-за ограничений, а также в связи с дефицитом рабочих из СНГ, отметил эксперт. В большинстве же регионов строительство останавливали только на тех площадках, где были зафиксированы нарушения санитарных норм, добавил Андрей Колочинский. Например, в Свердловской области во время пандемии стройки не закрывались, что позволило региону сохранить темпы жилищного строительства, сказал «Известиям» министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

Нескорый ход1 Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Невысокий темп в Петербурге объясняется тем, что в 2019-м, в преддверии реформы многие застройщики опережающими темпами начинали проекты, чтобы успеть пройти по старым правилам строительства без эскроу-счетов, объяснил заместитель руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Никита Белоусов.

Дальнейшие перспективы

Москва и Петербург — крупнейшие в стране регионы по вводу жилья. В 2020 году в них построено 4,5 млн кв. м и 3,2 млн кв. м соответственно. Показатель объема стройки на душу населения тоже немал: в Москве строится 1,3 кв. м на человека, в Петербурге — 1,8 кв. м, сказал Никита Белоусов. Но годовой ввод новостроек в Москве составляет только 0,4 м кв. на человека, указал управляющий партнер ГК «Страна Девелопмент» Дмитрий Колтунов.

— Поэтому вопрос доступности жилья в Москве стоит остро: там самый высокий уровень цен и низкая обеспеченность «квадратами» на душу населения, — высказал мнение совладелец девелопера «Группа Родина» Владимир Щекин.

В комитете по строительству Санкт-Петербурга «Известиям» сообщили, что в прошлом году город перевыполнил плановые нормативные показатели по вводу жилья, утвержденные для региона Минстроем. В 2020 году введено 3,4 млн кв. м жилой площади, а установленный показатель составлял 3,2 млн кв. м, добавили в ведомстве.

Нескорый ход2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но 1,6 млн кв. метров новых проектов — это действительно мало, считает Дмитрий Колтунов. При вводе по 3 млн «квадратов» в год в Петербурге есть риск возникновения дефицита нового предложения и, как следствие, роста цен. За прошлый год стоимость жилья в городе уже выросла на 25%, указал он.

Высокую долю новых проектов в регионах объясняет изначально небольшое количество новостроек в сочетании с программой льготной ипотеки под 6,5%, отметила заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

Активнее всего вели себя застройщики в Приморье благодаря дальневосточной ипотеке по ставке не более 2% годовых (действует с декабря 2019-го), сказал Никита Белоусов. При этом в регионе заметно выросли и цены на новостройки — до 18-24% за год, указал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Реализация дальневосточной ипотеки в любом случае может стать моделью для будущих мер господдержки рынка в регионах с недостаточным объемом нового предложения жилья, полагает Никита Белоусов. Чтобы стабилизировать рынок недвижимости в России, нужно надолго сохранить льготную ипотеку под 6,5% — в дальнейшем это остановит рост цен, считает директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов.

«Известия» направили запросы в Минстрой и в крупные регионы.