Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ . С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное. Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

Срок службы

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия». По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.

В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

жилье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья, — отметил Петр Шелищ. — Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.

В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9–16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070–2105 годах.

В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

Больше качества

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский сказал «Известиям», что современные новостройки возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости. Например, панельным зданиям в среднем отводится 75 лет, монолитным — до 150. Однако на практике они могут прослужить значительно дольше, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить капремонт, подчеркнул он.

— Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — сказал он. — ГОСТ подтолкнет их к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это обязательно отразится на его стоимости.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко напомнил «Известиям», что правительство уже утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными. Причем оставшиеся переработают, что снизит административные барьеры в отрасли, уверен он.

— Принятие новых стандартов — это движение в обратном направлении со всеми сопутствующими процессами: новыми согласованиями, нормативной базой, затратами, — отметил Олег Колченко.

жилье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева сказала «Известиям», что поддерживает предложенную инициативу. Сейчас, по ее мнению, качество возводимого жилья оставляет желать лучшего, особенно в бюджетном сегменте.

— Из-за падения платежеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жилье. Это приводит к тому, что сроки службы домов сокращаются, — подчеркнула она.

По мнению эксперта, появление стандарта может изменить эту ситуацию, но сделает весь процесс дороже. Например, строителям придется проводить дополнительную экспертизу, использовать более дорогие материалы. В итоге это скажется на конечной цене для потребителя, отметила она.

Также новый стандарт спровоцирует другое серьезное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60–80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20–25 лет. Новый ГОСТ, по мнению Юлии Федулаевой, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья.

Новый стандарт можно рассматривать как попытку классифицировать жилую недвижимость, сказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Сейчас она условна и может опираться на разные критерии: от отделки фасадов до высоты потолков, отметила эксперт.