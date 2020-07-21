 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров
/

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

Это позволит покупателям понять, сколько они смогут жить в здании до момента его сноса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»
2020-07-16 21:28:59">
2020-07-16 21:28:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное. Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

Срок службы

На вольные луга: в РФ станут строить на 20% больше деревянных домов
В условиях самоизоляции россияне оценили преимущества загородного жилья

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия». По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.

В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

жилье
жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Кран на стоп: новых проектов по строительству жилья в Москве стало вдвое меньше
Это произошло из-за кризиса, вызванного пандемией, и перехода на эскроу-счета

Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья, — отметил Петр Шелищ. — Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.

В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9–16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070–2105 годах.

В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

«Купи-продай»: на какие уловки идут недобросовестные риелторы
За два месяца самоизоляции активизировалось множество мошенников, в том числе и на рынке аренды жилья

Больше качества

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский сказал «Известиям», что современные новостройки возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости. Например, панельным зданиям в среднем отводится 75 лет, монолитным — до 150. Однако на практике они могут прослужить значительно дольше, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить капремонт, подчеркнул он.

Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — сказал он. — ГОСТ подтолкнет их к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это обязательно отразится на его стоимости.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко напомнил «Известиям», что правительство уже утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными. Причем оставшиеся переработают, что снизит административные барьеры в отрасли, уверен он.

— Принятие новых стандартов — это движение в обратном направлении со всеми сопутствующими процессами: новыми согласованиями, нормативной базой, затратами, — отметил Олег Колченко.

жилье
жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева сказала «Известиям», что поддерживает предложенную инициативу. Сейчас, по ее мнению, качество возводимого жилья оставляет желать лучшего, особенно в бюджетном сегменте.

Где-то прибыли: бизнес предупредил о подорожании квартир в новостройках
Цены на первичное жилье могут вырасти на 10–20% из-за низких ипотечных ставок

— Из-за падения платежеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жилье. Это приводит к тому, что сроки службы домов сокращаются, — подчеркнула она.

По мнению эксперта, появление стандарта может изменить эту ситуацию, но сделает весь процесс дороже. Например, строителям придется проводить дополнительную экспертизу, использовать более дорогие материалы. В итоге это скажется на конечной цене для потребителя, отметила она.

Также новый стандарт спровоцирует другое серьезное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60–80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20–25 лет. Новый ГОСТ, по мнению Юлии Федулаевой, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья.

Новый стандарт можно рассматривать как попытку классифицировать жилую недвижимость, сказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Сейчас она условна и может опираться на разные критерии: от отделки фасадов до высоты потолков, отметила эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020