Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России
В Польше были подняты военные истребители на фоне сообщений о якобы возможной активности России на территории Украины. Об этом 26 февраля сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter)
Отмечается, что также были приведены в высшую степень боевой готовности наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. В ведомстве уточнили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
Польша 3 февраля также подняла истребители якобы из-за активности России на Украине. В воздух были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, приведены в боевую готовность наземные системы ПВО.
