Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ
Сюжет:

Пленный солдат ВСУ рассказал о бегстве командира во время боя в Харьковской области

Пленный Бидный: командир ВСУ бросил солдат при бое в Харьковской области
0
EN
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бидный, взятый в плен в Харьковской области, рассказал, что командир подразделения бросил его и сослуживцев во время штурма позиций Российской армией. Кадры с пленным боевиком 26 февраля публикует Минобороны РФ.

«Нам сказали идти на позицию, мол, надо поменять ребят, они там оборонялись что-то четыре дня. Из семи человек осталось их трое. <...> Нам еще дали сержанта с собой. Пошли вчетвером, поменяли тех ребят, ночь мы там переночевали, наутро началась стрельба, начался штурм. Сержант сказал: «Я бегу на командный пункт», убежал, короче», — рассказал он.

После этого, как вспоминает боевик, его группа понесла потери. Оставшиеся военные стали склоняться к добровольному пленению, однако, помня рассказываемые начальниками «страшилки» о бойцах Вооруженных сил (ВС) РФ, не решались на этот шаг. Тогда с ними связался один из российских военнослужащих, который развеял страхи и дал гарантии в предоставлении безопасности.

«Ребята (российские военные. — Ред.) отнеслись хорошо — сникерсы дали, мясо пожевать. Ну, всё нормально было. Приехал снегоход, а когда мы проходили границу — прилетела «Баба-яга» (дрон, используемый ВСУ. — Ред.). <...> Нам говорили, что русские в плен не берут, <...> лучше сразу погибнуть в бою, чем сдаться в плен. На деле оказалось наоборот», — резюмировал Бидный.

Пленный призвал своих товарищей «не заниматься глупостями» и сложить оружие.

Противник сбежал: ВСУ ждет коллапс на фронте из-за массового дезертирства
Истории людей, которые не хотят умирать за режим Зеленского

Данные из радиоперехвата 16 февраля также засвидетельствовали оставление командиром раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Боевик с позывным Жорик убеждал руководство в необходимости бросить товарища, который не мог двигаться.

Штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов 26 февраля рассказал, что в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР) украинский боевик на протяжении всей ночи уговаривал сослуживцев сдаться в плен.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026