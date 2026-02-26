Пленный солдат ВСУ рассказал о бегстве командира во время боя в Харьковской области
Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бидный, взятый в плен в Харьковской области, рассказал, что командир подразделения бросил его и сослуживцев во время штурма позиций Российской армией. Кадры с пленным боевиком 26 февраля публикует Минобороны РФ.
«Нам сказали идти на позицию, мол, надо поменять ребят, они там оборонялись что-то четыре дня. Из семи человек осталось их трое. <...> Нам еще дали сержанта с собой. Пошли вчетвером, поменяли тех ребят, ночь мы там переночевали, наутро началась стрельба, начался штурм. Сержант сказал: «Я бегу на командный пункт», убежал, короче», — рассказал он.
После этого, как вспоминает боевик, его группа понесла потери. Оставшиеся военные стали склоняться к добровольному пленению, однако, помня рассказываемые начальниками «страшилки» о бойцах Вооруженных сил (ВС) РФ, не решались на этот шаг. Тогда с ними связался один из российских военнослужащих, который развеял страхи и дал гарантии в предоставлении безопасности.
«Ребята (российские военные. — Ред.) отнеслись хорошо — сникерсы дали, мясо пожевать. Ну, всё нормально было. Приехал снегоход, а когда мы проходили границу — прилетела «Баба-яга» (дрон, используемый ВСУ. — Ред.). <...> Нам говорили, что русские в плен не берут, <...> лучше сразу погибнуть в бою, чем сдаться в плен. На деле оказалось наоборот», — резюмировал Бидный.
Пленный призвал своих товарищей «не заниматься глупостями» и сложить оружие.
Данные из радиоперехвата 16 февраля также засвидетельствовали оставление командиром раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Боевик с позывным Жорик убеждал руководство в необходимости бросить товарища, который не мог двигаться.
Штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов 26 февраля рассказал, что в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР) украинский боевик на протяжении всей ночи уговаривал сослуживцев сдаться в плен.
