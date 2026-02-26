На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.5
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом 26 февраля сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр располагался в точке с координатами 51,0893 северной широты и 159,8802 восточной долготы, на расстоянии 236 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32,9 км.
По предварительной оценке, интенсивность в Петропавловске-Камчатском составила около трех баллов.
В Камчатском отделении Единой геофизической службы РАН 10 февраля сообщили о возникновении землетрясения на Камчатке. Отмечалось, что магнитуда сейсмологического события достигла 5,7.
